Tình hình chấn thương của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hàng loạt nhân tố quan trọng của tuyển Việt nam đang phải đối mặt với các chấn thương ở những mức độ khác nhau và cần thời gian khá dài để bình phục.

Ngày 7/10, bộ đôi Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đã được đưa đi kiểm tra y tế toàn diện tại Bệnh viện Vinmec. Cả hai cầu thủ này đều dính chấn thương trong quá trình thi đấu tại giải đấu khu vực và đã không thể góp mặt trong trận tranh hạng Ba gặp Malaysia. Kết quả chụp chiếu cho thấy Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần nghỉ ngơi và trị liệu để hoàn toàn hồi phục.

Trong khi đó, trường hợp của Đỗ Hoàng Hên có phần phức tạp hơn khi anh được chẩn đoán rách cơ bụng chân trái. Dù thời gian hồi phục tiêu chuẩn cho tổn thương này tối thiểu là 1 tháng, nhưng do tiền sử chấn thương đầu gối từ trước, quá trình điều trị của tiền vệ này dự kiến sẽ phải kéo dài. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ để xây dựng phác đồ hồi phục tối ưu và an toàn nhất cho anh.

Cả Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đều chấn thương (Ảnh: VFF)

Một tổn thất đáng chú ý khác trên hàng công là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ này đã gặp phải chấn thương cơ đùi sau trong cuộc đối đầu với Philippines vào ngày 26/9. Đánh giá sơ bộ cho thấy Xuân Son sẽ mất khoảng 8 tuần mới có thể trở lại thi đấu. Nhằm tạo điều kiện sinh hoạt và điều trị thuận lợi nhất, VFF đã chấp thuận nguyện vọng để tiền đạo này trở về hồi phục tại CLB chủ quản từ ngày 28/9.

Trước tình hình chấn thương của các trụ cột, đại diện VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các câu lạc bộ, đồng thời đưa ra những hỗ trợ tốt nhất về y tế để giúp các tuyển thủ sớm bình phục và trở lại sân cỏ với phong độ cao nhất.