Bên trong chiếc thùng xốp Bùi Tiến Dũng nhận lúc 4h30 sáng có gì mà khiến ai cũng phải rưng rưng?

Chuyện chiếc thùng xốp lúc 4h30 sáng của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

4h30 sáng, khi phố xá Đà Nẵng còn chưa kịp thức giấc, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có mặt tại bến xe để nhận một chiếc thùng xốp gửi từ Thanh Hóa. Mở lớp băng dính quấn chặt, bên trong không phải thứ gì xa xỉ, mà chỉ là những quả trứng gà quê được mẹ nâng niu bọc lót kỹ càng. Món quà giản dị ấy ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng, không phải bởi cái tên của một ngôi sao bóng đá, mà bởi nó chạm đúng vào khoảng lặng chôn giấu của hàng triệu người con đang bôn ba xa quê.

Trên trang cá nhân, nam thủ môn đã có những dòng trải lòng đầy xúc động trong bài viết mang tên "quà của mẹ". Tiến Dũng viết:

“Sáng nay, 4 giờ 30 phút, tôi thức dậy để ra bến xe nhận một hộp đồ mẹ gửi từ quê vào. Mở hộp ra, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là những quả trứng mẹ đã để dành từ lâu, cứ dành dụm rồi gom lại gửi vào cho tôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, nhìn những quả trứng ấy, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống".

Tiến Dũng với món quà quê từ mẹ (Ảnh: FBNV)

Bùi Tiến Dũng tâm sự, anh đã tự chủ tài chính, đi nhiều nơi và chẳng còn thiếu thốn bữa ăn nào. Chuyện vật chất với anh giờ đây đã chẳng còn là điều đáng để mẹ lo lắng. Thế nhưng, mỗi lần gọi điện về nhà, mẹ anh vẫn luôn hỏi những câu quen thuộc: "Con ăn cơm chưa?", "Có đói không?", "Dạo này có khỏe không?". Đó là những câu hỏi đơn giản đến mức đôi khi anh chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Để rồi khi đối diện với thùng quà lúc rạng sáng, anh mới nhận ra giá trị của tình thân.

“Thế nhưng trong mắt mẹ, hình như tôi vẫn chưa bao giờ lớn. Vẫn là đứa con mà mẹ sợ đói, sợ mệt, sợ không có gì ăn. Vẫn là đứa trẻ mà mẹ luôn muốn dành cho một chút gì đó, dù chỉ là vài quả trứng. Có lẽ lâu nay tôi đã quen với việc mình phải trưởng thành, phải mạnh mẽ, phải tự lo cho cuộc sống của mình đến mức quên mất cảm giác được làm một đứa trẻ là như thế nào. Một đứa trẻ không cần phải mạnh mẽ, không cần phải biết hết mọi thứ, chỉ cần biết rằng ở đâu đó, vẫn luôn có một người lo mình ăn chưa no", Tiến Dũng nghẹn ngào.

Tiến Dũng xúc động với quà quê của mẹ (Ảnh: FBNV)

Tâm sự của Bùi Tiến Dũng cũng chính là tiếng lòng của biết bao người con đang lao động, học tập xa quê. Với họ, chiếc thùng xốp hay chiếc bao tải chằng dây từ lâu đã trở thành một điều quen thuộc. Mẹ chắt chiu từng bó rau tươi ngoài vườn, vài cân gạo mới, chục trứng gà còn dính rơm hay hũ dưa cà tự muối để gửi theo những chuyến xe rạng sáng. Chiếc thùng xốp ấy gói gém tất cả những gì sạch nhất, ngon nhất của quê nhà, mang theo nỗi lo canh cánh chưa bao giờ nguôi của đấng sinh thành, sợ con thiếu ăn, sợ con mệt mỏi, sợ con một mình tủi thân giữa chốn thị thành.

“Giữa rất nhiều thứ mình có được khi lớn lên, đôi khi điều khiến mình hạnh phúc nhất lại là nhận ra: mình vẫn còn một nơi để được yêu thương theo cách giản dị nhất. Cảm ơn mẹ. Vì dù con có đi bao xa, lớn đến thế nào thì trong mắt mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ cần được hỏi: Con ăn cơm chưa?”, Tiến Dũng viết.

Chiếc thùng xốp của Bùi Tiến Dũng như một khoảnh khắc để anh chậm lại. Bằng những quả trứng gà , câu chuyện giản dị khiến con người ta sống chậm hơn, trân trọng từng cuộc gọi, từng món quà quê, bởi đó là nơi duy nhất đón ta trở về bằng thứ tình yêu vô điều kiện.