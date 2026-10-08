Nữ tỷ phú Madam Pang quyền lực và giàu có vì sao vẫn khiến người hâm mộ Thái Lan buồn lòng?

Bóng đá Thái Lan thời Madam Pang.

Kể từ khi chính thức ngồi ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) từ tháng 2/2024, nữ tỷ phú Nualphan Lamsam – Madam Pang đã mang lại những bước tiến vượt bậc về ngoại giao và vị thế quản trị cho bóng đá xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, đằng sau những giải thưởng quốc tế danh giá, các cấp độ đội tuyển Thái Lan lại đang trải qua một "chuỗi dớp" về nhì đầy cay đắng khi gục ngã ở hàng loạt trận chung kết quyết định.

Nỗi buồn nối tiếp trên sân cỏ

Trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu FAT cũng như một liên đoàn bóng đá quốc gia tại châu Á, Madam Pang mang theo kỳ vọng lớn nhờ bề dày hơn 15 năm gắn bó và gặt hái nhiều thành công cùng bóng đá Thái Lan. Mặc dù vậy, thực tế trên sân đấu hai năm qua lại mang đến không ít hụt hẫng khi các đội tuyển liên tục hụt hơi ở ngưỡng cửa thiên đường.

Ở cấp độ đội tuyển nam quốc gia, Thái Lan hứng chịu thất bại trước Việt Nam tại hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp năm 2024 (thua 1-2 lượt đi, 2-3 lượt về) và năm 2026 (thua 0-2 lượt đi, hòa 2-2 lượt về). Xen giữa hai cột mốc này là trận thua Iraq ngay tại King’s Cup 2025 - giải đấu giao hữu truyền thống do FAT tổ chức. Gần đây nhất, tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan tiếp tục để ngai vàng trượt khỏi tầm tay khi thua Indonesia 2-4 trên loạt sút luân lưu sau 120 phút hòa 2-2.

Nỗi buồn ở các trận đấu lớn không dừng lại ở đội tuyển quốc gia mà còn lan rộng sang các lứa trẻ và bộ môn futsal. Tại SEA Games 33 tổ chức ngay trên sân nhà, đội tuyển U23 Thái Lan đã để lại nỗi tiếc nuối lớn khi dẫn trước U23 Việt Nam 2-0 trong hiệp một nhưng rốt cuộc lại bị lội ngược dòng thua 2-3. Các lứa U19 xứ Chùa Vàng cũng lần lượt thất bại ở chung kết trước Indonesia (2024) và Australia (2026).

Ngay cả ở bộ môn futsal vốn là thế mạnh truyền thống, Thái Lan cũng không còn giữ được sự thống trị. Đội tuyển futsal nữ chịu thất bại trước Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Đến SEA Games 33, cả hai đội tuyển futsal nam và nữ đều trắng tay, trong đó đội nam phải nhận trận thua đậm 1-6 trước Indonesia.

Bóng đá Thái Lan dưới thời Madam Pang toàn thua ở chung kết (Ảnh: MD)

Điểm sáng quản trị và vị thế quốc tế

Dù đối mặt với chuỗi kết quả không như ý trên sân đấu, không thể phủ nhận bóng đá Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Madam Pang đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận ở góc độ phát triển nền tảng và nâng tầm thương hiệu. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nam Thái Lan đã cải thiện thứ hạng từ vị trí 101 (năm 2024) vươn lên hạng 93 thế giới.

Về mặt quản lý, uy tín của FAT được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế. Liên đoàn đã giành giải Vàng FIFA Forward Awards 2025 nhờ việc giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ VAR cũng như tiêu chuẩn hóa công tác đào tạo trọng tài. Đặc biệt, FAT đã đi vào lịch sử khi trở thành liên đoàn thành viên đầu tiên giành giải "Liên đoàn xuất sắc châu Á" cấp Diamond từ AFC trong hai năm liên tiếp (2024, 2025).

Vị thế cá nhân của Madam Pang cũng đạt mốc ấn tượng khi bà được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Phát triển của FIFA - cơ quan cốt lõi chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các chương trình đầu tư và hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho 211 liên đoàn thành viên trên toàn cầu.

Bng đá Thái Lan dưới thời Madam Pang mang 2 sắc thái: sự vững chắc ở thượng tầng ngoại giao và những tiếc nuối hiện hữu trên thảm cỏ. Thách thức lớn nhất đối với Madam Pang trong phần còn lại của nhiệm kỳ không nằm ở tầm nhìn quản trị, mà là chuyển hóa những lợi thế từ vị thế quốc tế thành bản lĩnh thực chiến cho các đội tuyển trong các trận đấu quyết định.