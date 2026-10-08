Đế chế kinh doanh giúp Messi thành tỷ phú.

Lionel Messi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống viên mãn sau khi treo giày. Ngày 7/10, anh cũng đã chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế lẫy lừng trong màu áo đội tuyển Argentina bằng một trận đấu từ biệt đẫm nước mắt. Ở tuổi 39, siêu sao từng 8 lần giành Quả bóng Vàng thi đấu trận cuối cùng gặp Benin và để lại dấu ấn với 1 bàn thắng, 2 kiến tạo, khép lại hành trình 21 năm cống hiến kể từ ngày đầu ra mắt khi còn là một tài năng trẻ vào năm 2005.

Rời xa thảm cỏ xanh, nhờ khoản thu nhập hàng trăm triệu đô-la tích lũy từ những bản hợp đồng kỷ lục với Barcelona, Paris Saint-Germain và Inter Miami, Messi đã âm thầm xây dựng một đế chế kinh doanh toàn cầu trị giá ước tính khoảng 830 triệu bảng Anh (tương đương 1,1 tỷ USD).

Thu nhập của Messi ngoài bóng đá còn có kinh doanh (Ảnh: Sun)

Một trong những chiến lược đầu tư trọng tâm của Messi là cống hiến ngược trở lại cho bóng đá thông qua việc sở hữu các câu lạc bộ. Nếu như đối thủ Cristiano Ronaldo rót vốn vào Almería, thì Messi đã đặt nền móng từ sớm bằng việc thâu tóm cổ phần tại UE Cornellà - đội bóng ngoại ô Barcelona tuy chơi ở hạng dưới nhưng từng đào tạo nhiều tên tuổi như Jordi Alba hay David Raya. Anh tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng khi đầu tư vào CD Eldense tại giải hạng nhì Tây Ban Nha, tạo ra sức hút tức thì đối với các nhà tài trợ lớn. Không dừng lại ở đó, năm 2025, Messi hợp tác cùng đồng đội cũ Luis Suárez thành lập Deportivo LSM tại Uruguay và nhanh chóng đưa đội bóng này thăng hạng lên giải hạng ba. Bên cạnh kế hoạch xây dựng mạng lưới các đội bóng liên kết, Messi còn sở hữu quyền tùy chọn nhận cổ phần tại Inter Miami ngay khi chính thức giải nghệ.

Bên cạnh mảng thể thao, thương hiệu cá nhân của Messi gắn liền với danh mục bất động sản và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp. Kể từ thương vụ đầu tiên mua lại khách sạn MiM Sitges gần Barcelona vào năm 2017, đến nay siêu sao này đã sở hữu chuỗi 6 khách sạn boutique cao cấp tại các địa điểm du lịch đắc địa như Ibiza, Mallorca và Andorra. Chuỗi khách sạn mang thương hiệu MiM được hợp tác phát triển cùng tập đoàn Majestic và vận hành bởi tập đoàn Meliá Hotels. Tại quê nhà Rosario, công ty gia đình anh quản lý dự án bất động sản cao cấp 24 căn hộ Carrasco M bên bờ sông Paraná, với sự hợp tác phân phối từ công ty đại lý của cựu danh thủ Ángel Di María.

Messi còn kinh doanh khách sạn (Ảnh: Sun)

Ngoài ra, khối tài sản của Messi còn liên tục tăng trưởng nhờ hợp đồng tài trợ trọn đời kỷ lục với Adidas, được định giá lên tới 1 tỷ USD. Anh cũng lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực khi đầu tư vào chuỗi nhà hàng El Club de la Milanesa chuyên các món ăn truyền thống Argentina, đồng thời lên kế hoạch mở thêm 5 cơ sở tại vùng Catalonia. Niềm đam mê với thức uống trà Mate truyền thống cũng mang về cho anh bản hợp đồng hợp tác chiến lược cùng thương hiệu dụng cụ uống nước Stanley trong vai trò cố vấn thiết kế.

Messi vẫn tập trung đá bóng nhưng ngoài đời thì tích cực kinh doanh với sự hỗ trợ của gia đình (Ảnh: Getty)

Đế chế kinh doanh đồ sộ do người cha quá cố Jorge Messi đặt nền móng giờ đây đã trở thành một cỗ máy tài chính vận hành trơn tru. Nhờ tư duy chủ động học hỏi và chuẩn bị từ sớm, Lionel Messi không chỉ bảo chứng cho tên tuổi của mình trên sân cỏ mà còn đảm bảo nguồn thu nhập khổng lồ bền vững cho nhiều thập kỷ sau khi rời xa sự nghiệp quần đùi áo số.