Ben Johns lại bị loại sớm ở đôi nam PPA Chicago, nối dài chuỗi giải đấu không như ý

Vừa thua cả ba trận chung kết tại Las Vegas, Ben Johns tiếp tục dừng bước ngay trận ra quân đôi nam PPA Chicago.

Cặp hạt giống số 2, Ben Johns cùng Jack Sock bị loại tại vòng 32 đôi nam PPA Chicago sau thất bại 11-8, 5-11, 3-11 trước Anouar Braham - Bruno Faletto. Dù thắng set mở màn, cặp hạt giống số 2 không giữ được lợi thế, để đối thủ thắng liền hai set và khép lại trận đấu bằng tỷ số cách biệt.

Tại Chicago, Ben Johns sát cánh cùng Jack Sock do người đồng đội quen thuộc Gabe Tardio vắng mặt. Sự kết hợp được kỳ vọng tiến sâu lại sớm phải dừng bước. Đây cũng là lần thứ hai trong ba giải PPA gần nhất, Ben Johns bị loại ngay trận đầu tiên ở đôi nam khi thi đấu cùng một đối tác khác Tardio.

Trước đó, tại PPA Arizona hồi tháng 9, Ben Johns bắt cặp cùng Federico Staksrud. Màn kết hợp giữa hai tên tuổi hàng đầu nhận nhiều sự chú ý, nhưng họ thua Yuta Funemizu - Nicolas Acevedo 4-11, 5-11 ngay trận ra quân. Hai lần thay đổi partner, Ben Johns đều phải rời cuộc chơi trước khi kịp tạo dấu ấn.

Xen giữa hai lần bị loại sớm là PPA Las Vegas, nơi Ben Johns tái hợp Tardio và vào chung kết cả ba nội dung tham dự. Tuy nhiên, cơ hội giành cú ăn ba kết thúc bằng ba tấm HCB.

Ben Johns thua Hunter Johnson 1-11, 3-11 ở nội dung đơn nam; cùng Anna Leigh Waters thua Anna Bright - Hayden Patriquin 9-11, 7-11 ở nội dung đôi nam nữ và rồi thất bại trước Christian Alshon - Andrei Daescu ở nội dung đôi nam.

Trận thua đôi nam tại Las Vegas còn chấm dứt thành tích bất bại trong năm 2026 của Ben Johns - Tardio. Trước đó, họ đã thắng 17 trận chung kết liên tiếp.