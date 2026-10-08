2 lần Ronaldo để lại bình luận xúc động dưới bài đăng của Messi

Ronaldo đã xuất hiện ở những giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời Messi.

Suốt gần hai thập kỷ, cuộc cạnh tranh giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới. Với tổng cộng 37 lần chạm trán trên sân cỏ (trong đó Messi ghi 22 bàn, giành 16 chiến thắng; Ronaldo ghi 21 bàn, giành 11 chiến thắng cùng 9 trận hòa), cả hai đã tạo nên một kỷ nguyên đối đầu vĩ đại bậc nhất lịch sử thể thao. Tuy nhiên, đằng sau những trận thư hùng rực lửa ấy luôn là sự tôn trọng sâu sắc mà hai huyền thoại dành cho nhau. Tình cảm đặc biệt đó càng được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết khi Ronaldo hai lần công khai gửi lời động viên và tri ân dưới các bài đăng trên mạng xã hội của Messi trong những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời Messi.

Lần thứ nhất diễn ra vào giữa tháng 8/2026, khi Messi phải trải qua nỗi đau mất mát lớn nhất cuộc đời. Cha của anh, ông Jorge Messi - người không chỉ là đấng sinh thành mà còn là người bạn, người đại diện sát cánh cùng anh từ những ngày đầu sự nghiệp tại Rosario đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Trong bức tâm thư tiễn biệt cha nghẹn ngào đăng trên trang cá nhân, Messi giãi bày nỗi bàng hoàng và tiếc nuối vô bờ khi ông Jorge không thể cùng anh trải qua những khoảnh khắc cuối cùng trên sân cỏ. Ngay dưới bài viết đẫm nước mắt ấy, Cristiano Ronaldo đã chủ động gác lại mọi ranh giới cạnh tranh để gửi lời an ủi chân thành: "Gửi một cái ôm thật chặt đến bạn và gia đình trong những thời khắc khó khăn này, Leo. Hãy thật mạnh mẽ nhé!". Dòng tin nhắn ấm áp của siêu sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác, chạm đến trái tim của đông đảo người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu.

Cuộc cạnh tranh suốt 20 năm của Ronaldo và Messi dường như đã khép lại (Ảnh: AFP)

Chưa đầy hai tháng sau, ngày 8/10/2026, Ronaldo lại một lần nữa khiến thế giới bóng đá xúc động khi lên tiếng trong một cột mốc lịch sử khác của đại kình địch. Sau khi khép lại trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina, Messi đã đăng tải bài viết chính thức giã biệt sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trong tâm thư, số 10 huyền thoại gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, đồng đội, ban huấn luyện, cố danh thủ Diego Maradona cùng hàng triệu cổ động viên đã luôn đồng hành trong hành trình chinh phục vinh quang. Đáp lại lời chia tay lịch sử này, Ronaldo tiếp tục để lại lời nhắn tri ân đầy trân trọng: "Leo (Messi), biết bao năm cống hiến cho đất nước và một câu chuyện sẽ còn mãi với thời gian. Tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho những gì bạn đã đạt được cùng Argentina. Gửi đến bạn một cái ôm thật chặt".

Cả hai hành động của Cristiano Ronaldo không chỉ xóa tan mọi đồn đoán về sự bất hòa ngoài sân cỏ mà còn thể hiện tinh thần cao đẹp của thể thao đỉnh cao. Khi hào quang trận mạc khép lại, điều còn lưu giữ mãi giữa hai huyền thoại vĩ đại chính là sự thấu hiểu, đồng cảm và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho hành trình phi thường mà cả hai đã cùng tạo nên.