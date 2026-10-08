Báo Anh: Tuyển thủ Lào bị bắt, nghi bán độ ở ASEAN Cup 2026

Theo tờ báo Anh, tuyển thủ Lào Soukphachan Lueanthala bị bắt vì nghi tham gia dàn xếp tỷ số, liên quan đến đường dây cá độ.

Theo báo The Guardian (Anh), cầu thủ Lào Soukphachan Lueanthala bị bắt giữ liên quan đến những cáo buộc dàn xếp tỷ số tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026 ( ASEAN Cup 2026 ). Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) trước đó đã chuyển các nghi vấn về hành vi hối lộ, đánh bạc bất hợp pháp và thao túng kết quả trận đấu cho cơ quan chức năng.

Soukphachan Lueanthala, cầu thủ chạy cánh khoác áo đội tuyển Lào tại giải đấu và hiện thi đấu cho CLB Salavan United, bị cáo buộc tham gia tổ chức dàn xếp tỷ số thay cho một đường dây cá độ được cho là có nguồn gốc từ Việt Nam.

Theo các nguồn tin thân cận với đội tuyển Lào, Lueanthala bị bắt sau khi cảnh sát thẩm vấn một số thành viên của đội. Cuộc thẩm vấn diễn ra khi các cầu thủ trở về từ trận đấu cuối cùng tại giải vô địch Đông Nam Á, gặp Myanmar trên sân khách vào đầu tháng 8.

Báo The Guardian cho biết cầu thủ Lào Soukphachan Lueanthala bị bắt giữ liên quan đến những cáo buộc dàn xếp tỷ số. (Ảnh: The Guardian)

Liên đoàn Bóng đá Lào và cảnh sát nước này chưa xác nhận vụ bắt giữ. Tuy nhiên, The Guardian đã xác minh rằng cầu thủ nói trên hiện đang bị tạm giữ.

Đội tuyển Lào khép lại trận đấu với Myanmar bằng thất bại 2-7. Trước đó, đội bóng này cũng phải nhận 3 trận thua đậm tại vòng bảng, lần lượt với tỷ số 0-5 trước Thái Lan, 0-4 trước Malaysia và 1-4 trước Philippines.

Trong thông cáo ngày 7/8, Liên đoàn Bóng đá Lào xác nhận mở cuộc điều tra trước khi chuyển vụ việc cho cảnh sát.

Tờ báo Anh dẫn nguồn thạo tin cho biết Lueanthala đưa ra chỉ dẫn cho các thành viên khác trong đội tuyển và đóng vai trò trung gian kết nối những người có liên quan.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Serbia Vladica Grujic, đội tuyển Lào không thể tái lập thành tích đạt được cách đây 2 năm. Khi đó, đội bóng này ghi được 7 bàn thắng và để thủng lưới 11 lần sau 4 trận, đồng thời gây bất ngờ khi cầm hòa Indonesia và Philippines, hai đội tuyển có thứ hạng cao hơn đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA.

Vụ dàn xếp tỷ số diễn ra trong bối cảnh bóng đá Lào từng vướng vào nhiều bê bối tương tự trước đây. Năm 2020, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành án cấm thi đấu suốt đời đối với Thipphonexay Inthavongsa. Liên đoàn xác định cầu thủ này có hành vi thông đồng nhằm thao túng kết quả trận đấu quốc tế giữa Lào và Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2017.

The Guardian liên hệ với AFC để đề nghị bình luận về những cáo buộc mới nhất, đồng thời đặt câu hỏi liệu tổ chức này có đang hỗ trợ cơ quan chức năng Lào trong quá trình điều tra hay không. Tuy nhiên, AFC không phản hồi. LFF cũng không đưa ra câu trả lời.

Nguồn tin có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong bóng đá Lào cho rằng dàn xếp tỷ số là vấn đề đã tồn tại dai dẳng trong nền bóng đá nước này, có liên quan đến các cầu thủ và cả những quan chức bóng đá.

Các cầu thủ đặc biệt dễ trở thành mục tiêu lôi kéo do hoàn cảnh tài chính khó khăn. “Cho đến tận năm ngoái, mỗi khi lên tập trung đội tuyển quốc gia, họ chỉ được nhận 10 USD (khoảng 25.000 đồng) mỗi ngày” , nguồn tin cho biết.

Người này cũng tiết lộ một cầu thủ từng tham gia dàn xếp tỷ số 3 trận đấu, với giá 10.000 USD (khoảng 259 triệu đồng) mỗi trận.

Nguồn tin cho rằng những nghi vấn dàn xếp tỷ số đã gây tổn hại nghiêm trọng đến bóng đá Lào nói chung, khi nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm dần biến mất khỏi đội tuyển quốc gia và được thay thế bằng những gương mặt trẻ hơn.

“Họ có rất nhiều tài năng. Họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn” , người này nói.