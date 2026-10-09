Cầu thủ Đình Bắc lên tiếng

Đình Bắc chia sẻ về tình hình chấn thương.

Chiến thắng 1-0 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước Lion City Sailors tại lượt trận mở màn Shopee Cup 2026/2027 khép lại với không ít sự lo lắng từ người hâm mộ. Phút 90+5, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương và phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế trước khi tập tễnh rời sân. Ban đầu, một số nguồn tin lo ngại chân sút sinh năm 2004 sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 trận.

Tuy nhiên, Đình Bắc đã chính thức lên tiếng trấn an dư luận: "Bắc nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người sau trận đấu hôm qua. Bắc chỉ bị đụng dập cơ, mất khoảng 4–5 ngày hồi phục và quay lại tập luyện và thi đấu".

Đình Bắc chấn thương nghỉ khoảng 4-5 ngày (Ảnh: Bongdadoisong)

Mật độ thi đấu của Đình Bắc

Dưới góc nhìn phục hồi chấn thương, sự cố ở những giây cuối trận thực chất là hệ quả của một tổn thương có sẵn. Trước khi vào sân, vùng cẳng chân, bắp chân trái của Đình Bắc đã được bác sĩ quấn băng dán cơ chuyên dụng. Khi bị cầu thủ đội bạn cài chân, lực tác động trúng vào vị trí đang bị đau khiến anh ngã ra sân.

Dù tổn thương lần này không nghiêm trọng, việc Đình Bắc phải liên tục gặp các vấn đề về cơ thể vẫn là lời cảnh báo rõ ràng. Tính đến sau trận gặp Lion City Sailors, Đình Bắc đã xỏ giày ra sân tổng cộng 41 trận trên mọi đấu trường cho cả CLB CAHN và các cấp độ đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 22, con số này tương đương, thậm chí nhỉnh hơn khối lượng thi đấu của Nguyễn Quang Hải trong giai đoạn đỉnh cao 2018–2019. Khi đó, Quang Hải cũng từng có thời điểm phải nghỉ ngơi gộp khoảng 5–6 tuần vì các tổn thương nhỏ do quá tải.

Trước đó, Đình Bắc cũng từng gặp vấn đề thể lực ngay từ đợt đầu VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1. Việc cày ải liên tục qua các giải đấu lớn từ U23 Đông Nam Á, SEA Games 33, VCK U23 châu Á đến V.League, Cúp C2 châu Á, ASEAN Cup và FIFA Days khiến đôi chân của tiền đạo này luôn trong tình trạng vận động sát ngưỡng.

Trong giai đoạn 10–15 trận đấu còn lại của năm 2026, vai trò của Đình Bắc ở cả CLB lẫn ĐTQG vẫn rất quan trọng. Dù vậy, cả HLV Alexandre Polking (CAHN) lẫn HLV Kim Sang-sik (Đội tuyển Việt Nam) đều cho thấy sự chủ động trong việc bảo vệ học trò. Việc Đình Bắc thường xuyên bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị trong thời gian gần đây là minh chứng rõ nhất cho chiến lược xoay tua và giảm tải áp lực thi đấu.

Pha va chạm tại Singapore vừa qua sẽ là cột mốc để ban huấn luyện hai đội bóng tăng cường phối hợp với đội ngũ y tế và chuyên gia thể lực. Một giáo án hồi phục khoa học cùng thời lượng ra sân hợp lý sẽ là chìa khóa giúp tài năng của bóng đá Việt Nam duy trì phong độ đỉnh cao mà không lo ngại nguy cơ chấn thương dài hạn.