Đình Bắc chấn thương phút 90+5 trong trận đấu của CLB CAHN.

Dù giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Lion City Sailors ngay trên sân khách Jalan Besar (Singapore) ở lượt trận mở màn vòng bảng Shopee Cup 2026/2027 tối ngày 8/10, niềm vui của CLB Công an Hà Nội (CAHN) vẫn không thực sự trọn vẹn khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở những giây cuối trận.

Được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 57 nhằm gia tăng áp lực tấn công, Đình Bắc đã thi đấu vô cùng xông xáo. Tuy nhiên, đến phút 90+5, chân sút sinh năm 2004 bất ngờ dính chấn thương và phải tập tễnh rời sân với khuôn mặt nhăn nhó. Theo tìm hiểu, Đình Bắc bị đụng dập cơ. Mặc dù tổn thương không quá nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến dây chằng, tiền đạo này vẫn cần khoảng 3 đến 4 trận nghỉ ngơi hoàn toàn để phục hồi thể trạng.

Đình Bắc nhăn nhó nằm sân (Ảnh: FPT Play)

Chấn thương lần này là lời cảnh báo rõ ràng về tình trạng "quá tải" mà Đình Bắc đang phải gánh chịu. Chỉ tính từ ngày 24/7 đến 6/10, Đình Bắc đã xỏ giày ra sân tới 18 trận trong màu áo CLB lẫn các cấp độ đội tuyển quốc gia. Trung bình chưa đầy 3 ngày, cầu thủ trẻ này lại phải vắt cạn sức cho một trận đấu đỉnh cao.

Nhìn xa hơn, trong hơn một năm qua, Đình Bắc gần như không có kỳ nghỉ đúng nghĩa. Anh liên tục chinh chiến qua chuỗi giải đấu dồn dập từ Giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 cho đến VCK U23 châu Á 2026. Việc một cầu thủ liên tục cày ải với mật độ dày đặc như vậy khiến cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức, làm tăng tối đa nguy cơ dính các chấn thương.

Sự vắng mặt sắp tới của Đình Bắc buộc HLV Alexandre Polking phải gấp rút xáo trộn đội hình và tìm kiếm phương án thay thế nhân sự cho CLB CAHN ở cả đấu trường quốc nội lẫn khu vực. Xa hơn thế, đây cũng là hồi chuông báo động gửi tới HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.