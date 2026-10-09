Revive Thể Thao: Hàng ngàn lời cổ vũ, trọn hành trình tiếp sức ASIAD 20

Đại hội Thể Thao Châu Á 2026 khép lại với những khoảnh khắc hết mình của Đoàn Thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục. Phía trước vẫn còn những thử thách, những cột mốc và những giới hạn mới cần chinh phục.

Từ tiếp sức thể chất, kết nối hàng triệu lời cổ vũ đến lan tỏa hình ảnh và câu chuyện của các VĐV sau ASIAD 20, Revive Thể Thao tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng thể thao Việt Nam, góp phần đưa tinh thần vận động và ý chí vượt giới hạn đến gần hơn với cộng đồng.

Revive Thể Thao đồng hành cùng những nỗ lực phía sau sân đấu

Sáng 7/9 tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và Công ty cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, Revive – thương hiệu nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam chính thức trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tổ chức năm 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Bà Cao Vũ Hồng Nhung đại diện Suntory PepsiCo Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành, sát cánh cùng các đội tuyển chuyên nghiệp, cung cấp nền tảng thể lực tốt nhất để các vận động viên duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt quá trình tập luyện khắc nghiệt cũng như thi đấu cam go, đồng thời mang "Triệu lời đồng hành tiếp sức" từ hàng triệu người hâm mộ đến với mọi đấu trường

Bà Cao Vũ Hồng Nhung – Giám đốc cấp cao, Tiếp thị & phát triển thị trường miền Bắc, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ: "Đấu trường ASIAD luôn là một thử thách vô cùng khắc nghiệt, đòi hỏi các vận động viên không chỉ có tài năng, mà còn phải sở hữu thể lực bền bỉ và ý chí thép.Chính vì sự trân trọng sâu sắc đối với những cống hiến và nỗ lực phi thường đó, Revive tự hào mang đến dòng sản phẩm Revive Thể Thao chuyên sâu dành riêng cho Vận Động Viên chuyên nghiệp. Với công thức ưu việt, đây là giải pháp bù nước và khoáng chất tối ưu cho thành tích của các vận động viên".

Bà Cao Vũ Hồng Nhung, diện nhãn hàng Revive Thể trao quà tiếp sức cho đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ Xuất Quân ngày 9/9

Bà Cao Vũ Hồng Nhung, đại diện Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ: "Trong nhiều năm qua, Suntory PepsiCo Việt Nam đã nỗ lực đồng hành cùng các hoạt động thể thao và thúc đẩy lối sống năng động trong cộng đồng. Việc Revive Thể Thao trở thành Nhà tài trợ đồng hành và Nước điện giải chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 là bước tiếp nối tự nhiên của cam kết đó. "

Song song với nguồn động viên tinh thần, dòng sản phẩm Revive Thể Thao đóng vai trò là giải pháp bù nước và điện giải chuyên sâu, bổ sung 7 khoáng chất thiết yếu bị tiêu hao trong quá trình vận động cường độ cao.

Khi lời cổ vũ trở thành một nguồn tiếp sức: Revive Thể Thao ngàn lời cổ vũ từ người hâm mộ gửi đến Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia ASIAD 20

‎Chỉ sau một tuần triển khai, chiến dịch ghi nhận hơn 4,000 lượt tương tác, gần 1,200 lời cổ vũ, gần 1,215 lượt chia sẻ cùng 1,200 lượt hiển thị hashtag #ReviveTheThao. Những con số phần nào cho thấy sức lan tỏa của một tinh thần cháy hết mình cùng thể thao nước nhà. Dù không trực tiếp có mặt trên khán đài, người hâm mộ Việt Nam vẫn luôn có cách để lời cổ vũ của mình đến gần hơn với các VĐV trong những ngày tranh tài.

Thay vì chỉ theo dõi kết quả, người hâm mộ có thể trực tiếp để lại lời nhắn, chia sẻ hoặc tương tác với các nội dung về hành trình thi đấu của tuyển thủ. Qua đó, những câu chuyện phía sau sân đấu như quá trình tập luyện, chuẩn bị thể lực hay nỗ lực sau những kết quả chưa như kỳ vọng cũng được chia sẻ nhiều hơn.

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"Khoảng cách địa lý vì thế được rút ngắn thông qua những tương tác trên môi trường số. Một bình luận hay lời chúc tuy ngắn nhưng thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho các vận động viên trong những ngày thi đấu xa nhà", đại diện thương hiệu nói.

Sự ủng hộ ấy tiếp tục được nối dài qua chiến dịch "Triệu lời đồng hành tiếp sức". Những lời chúc, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng được Revive Thể Thao kết nối, gửi đến các tuyển thủ như một nguồn động viên từ quê nhà trong những ngày tranh tài tại ASIAD.

Tinh thần đồng hành tiếp tục được Revive Thể Thao nối dài sau kỳ đại hội thông qua sự hiện diện về mặt hình ảnh của các tuyển thủ Việt Nam trên hệ thống màn hình OOH của thương hiệu. Xuất hiện tại nhiều không gian công cộng và địa điểm nổi bật ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, hình ảnh các VĐV như một lời động viên và ghi nhận dành cho hành trình tập luyện, thi đấu bền bỉ tại ASIAD 20, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao tích cực tới cộng đồng.

Hình ảnh VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam xuất hiện nổi bật tại các tuyến phố

ASIAD 20 đã khép lại, song các VĐV Việt Nam vẫn đang tiếp tục hướng tới những mục tiêu và giải đấu mới. Mỗi kỳ đại hội vì thế là một dấu mốc để nhìn lại những gì đã đạt được, tích lũy thêm kinh nghiệm và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Với cam kết đồng hành cùng thể thao Việt Nam, Revive Thể Thao mong muốn tiếp tục góp mặt trong hành trình ấy, tiếp sức cho các VĐV trong quá trình tập luyện, thi đấu và chinh phục những cột mốc mới. Bởi phía sau mỗi kết quả là những nỗ lực được bồi đắp từng ngày. Và mỗi nỗ lực dành cho màu cờ sắc áo đều xứng đáng được tôn vinh.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.