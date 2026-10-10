Ronaldo ghi bàn, toả sáng rực rỡ ở Al Nassr giữa lùm xùm với tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo trở về CLB Al Nassr và lập tức lập công.

Rạng sáng 10/10, siêu sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của Al Nassr trước Al Draih ở vòng 8 Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League).

Bước vào trận đấu giữa bối cảnh vướng ồn ào tại đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, CR7 vẫn cho thấy bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu. Phút 23 của trận đấu, tiền vệ Kingsley Coman đi bóng lắt léo và tung cú sút uy lực làm khó thủ thành Waleed Abdullah. Nhờ khả năng chọn vị trí nhạy bén, Ronaldo nhanh chóng ập vào đá bồi dễ dàng, mở tỷ số cho Al Nassr.

Ronaldo ghi bàn khi trở về CLB giữa lùm xùm với HLV tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: FBNV)

Ảnh: FBNV

Ngay sau khi xé lưới đối phương, chân sút 41 tuổi chạy về phía cột cờ góc và thực hiện màn ăn mừng "Siuuu" quen thuộc trong tiếng reo hò cuồng nhiệt từ các khán đài. Bàn thắng này chính thức nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp vĩ đại của Ronaldo lên con số 980 bàn, giúp anh chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng đúng 20 lần điền tên lên bảng tỷ số.

Pha lập công vào lưới Al Draih mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn đối với Ronaldo. Trước đó, siêu sao này trở thành tâm điểm của dư luận khi vướng vào lùm xùm tự ý rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha xuất phát từ mâu thuẫn và bất đồng quan điểm với HLV trưởng Jorge Jesus.

Trái ngược với những sức ép tại quê nhà, trên sân nhà của Al Nassr, hàng nghìn CĐV liên tục hô vang tên Ronaldo suốt 90 phút thi đấu để tiếp thêm động lực cho thủ lĩnh của mình.

Bên cạnh bàn mở tỷ số của CR7, Al Nassr duy trì thế trận áp đảo và có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Samu Costa (phút 35) và Kingsley Coman (phút 77) để ấn định thắng lợi 3-0 trọn vẹn.

3 điểm giành được giúp Al Nassr nâng tổng số điểm lên 19 điểm, tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League.