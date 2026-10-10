LĐBĐ Bồ Đào Nha bất ngờ chúc mừng Ronaldo

Giữa thời điểm mâu thuẫn, LĐBĐ Bồ Đào Nha có động thái an ủi Ronaldo.

Al Nassr vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Al Diriyah trong khuôn khổ vòng 8 giải VĐQG Saudi Arabia. Trận đấu tâm điểm này ghi dấu ấn đậm nét của dàn sao Bồ Đào Nha với bàn thắng của Cristiano Ronaldo.

Trở lại sân cỏ sau ồn ào rời đợt tập trung Đội tuyển Quốc gia vì mâu thuẫn đỉnh điểm với HLV trưởng Jorge Jesus, đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha ngay lập tức có tên trong đội hình xuất phát. CR7 chứng minh vị thế bất khả xâm phạm tại Saudi Arabia bằng pha lập công nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 980, qua đó tiến gần hơn đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng.

Đáng chú ý, tài khoản chính thức của Đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha đã đăng tải bài viết vinh danh cột mốc này với dòng trạng thái: "Bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong chiến thắng của Al Nassr". Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông, bởi trước đó Ronaldo đã phát đi thông cáo xin lỗi vì hành động bỏ hội quân, nhưng đồng thời vẫn đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào HLV Jorge Jesus khi cáo buộc vị thuyền trưởng này hai lần "nuốt lời".

Tài khoản MXH của LĐBĐ Bồ Đào Nha chúc mừng Ronaldo (Ảnh: IG)

Dù động thái từ Liên đoàn được xem là tín hiệu làm hòa sau sóng gió, làn sóng tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra sự phân biệt đối xử khi pha lập công của Samu Costa - một tuyển thủ quốc gia khác cũng vừa tỏa sáng tại giải Saudi Arabia lại hoàn toàn bị phớt lờ và không hề nhận được bất kỳ sự nhắc tới nào trên các trang mạng xã hội của Liên đoàn.

Trước đó, theo truyền thông Anh, Cristiano Ronaldo đã chính thức bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) tạm thời đình chỉ thi đấu sau hành động tự ý rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ chiến dịch Nations League. Về án phạt cụ thể, Hội đồng Kỷ luật của FPF họp để đưa ra mức án chính thức, dự kiến kéo dài từ 1 đến 6 tháng.

Nếu án phạt vượt quá thời hạn 1 tháng, Ronaldo chắc chắn sẽ bỏ lỡ hai trận đấu quan trọng của Bồ Đào Nha tại Nations League trước Đan Mạch và xứ Wales vào tháng 11 tới. Dù vậy, theo nguồn tin từ ESPN, khả năng chân sút này phải nhận mức án kịch khung là cực kỳ thấp nhờ vào vị thế cùng những đóng góp to lớn của anh cho bóng đá Bồ Đào Nha. Các thành viên hội đồng cũng sẽ cân nhắc kỹ các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm cả lời xin lỗi công khai mà siêu sao này đã gửi tới người hâm mộ.