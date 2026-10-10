Dấu ấn của NARAKA: Bladepoint còn được khẳng định khi tựa game góp mặt tại Vietnam GameVerse 2026, ngày hội game lớn nhất Việt Nam. Có chỗ đứng tại sự kiện quy tụ những tựa game và cộng đồng game thủ nổi bật nhất trong nước là sự ghi nhận xứng đáng cho sức hút mà NARAKA: Bladepoint tạo dựng chỉ sau một năm ra mắt.

Cũng trong năm đầu tiên ấy, tựa game được chọn là một trong những bộ môn thi đấu chính thức tại ASIAD 20. Với một trò chơi mới có mặt tại Việt Nam chưa đầy một năm, đây là niềm tự hào và cũng là cơ hội để Esports nước nhà khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục.

Sự đồng hành của VNGGames với đội tuyển bắt đầu từ trước khi các tuyển thủ đặt chân đến Nhật Bản. Sáng 16/9, tại VNG Campus (TP.HCM), Lễ ra quân của Đội tuyển Quốc gia Thể thao Điện tử Việt Nam dự ASIAD 20 được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Hội Thể thao Điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), đại diện VNGGames, các huấn luyện viên, vận động viên của 4 bộ môn và nhiều cơ quan báo chí. Tại buổi lễ, các thành viên đội tuyển NARAKA: Bladepoint đã chia sẻ về quá trình tập luyện, niềm vinh dự khi khoác áo Đội tuyển Quốc gia và quyết tâm trước giờ lên đường.

Trong 4 bộ môn Esports mà Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20, VNGGames trực tiếp đồng hành cùng 3 nội dung gồm NARAKA: Bladepoint, Liên Minh Huyền Thoại và PUBG Mobile.

Ông Lã Xuân Thắng - Giám đốc Điều hành Cấp cao Phát hành Trò chơi trực tuyến Việt Nam, VNGGames chia sẻ: "Việc Thể thao điện tử tiếp tục góp mặt tại ASIAD với tư cách môn thể thao tranh huy chương chính thức cho thấy lĩnh vực này ngày càng được ghi nhận và đầu tư bài bản trong hệ thống thể thao. Với VNGGames, việc đồng hành cùng Đội tuyển Quốc gia tại ASIAD 20 là một phần trong định hướng đầu tư dài hạn cho Thể thao điện tử Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp cùng VIRESA và các đối tác để xây dựng môi trường phát triển chuyên nghiệp, từ hệ thống giải đấu, cơ hội thi đấu và cọ xát quốc tế đến lộ trình phát triển dài hạn dành cho vận động viên."

Một trong những hoạt động nổi bật nhất của chiến dịch là ca khúc cổ động "Vươn Tới Vinh Quang", ra mắt ngày 19/9, chỉ vài ngày trước khi đội tuyển bước vào trận đấu đầu tiên. Ca khúc do nhà sản xuất âm nhạc MASEW sáng tác và ca sĩ KIMLONG thể hiện. Đây là lần thứ hai MASEW chấp bút cho NARAKA: Bladepoint, đồng thời anh cũng đảm nhận vai trò Đại sứ của chiến dịch đồng hành cùng Đội tuyển Quốc gia tại ASIAD 20.

Với giai điệu hào hùng và giọng hát giàu nội lực của KIMLONG, "Vươn Tới Vinh Quang" mang đúng tinh thần cổ động mà ê-kíp hướng tới. Điểm đặc biệt của MV là sự góp mặt trực tiếp của toàn bộ ban huấn luyện, 5 vận động viên Đội tuyển Quốc gia cùng nhiều gương mặt nhà sáng tạo quen thuộc trong cộng đồng. Qua từng khung hình, MV đã khắc họa rõ nét sự quyết tâm và tinh thần vượt qua mọi khó khăn của các vận động viên trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Trên trang cá nhân, KIMLONG cũng bày tỏ niềm vui và tự hào khi được góp giọng trong ca khúc tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam.

Phía trước, VNGGames xác định việc đồng hành cùng Đội tuyển Quốc gia là một phần trong định hướng đầu tư dài hạn cho Thể thao Điện tử Việt Nam. Nhà phát hành sẽ tiếp tục phối hợp cùng VIRESA và các đối tác để xây dựng hệ thống giải đấu, mở rộng cơ hội cọ xát quốc tế và tạo lộ trình phát triển lâu dài cho vận động viên.