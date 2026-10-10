Ông Đặng Hà Việt giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam

Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10/10 với sự tham dự của 66 đại biểu chính thức.

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 66 đại biểu chính thức. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ gồm 6 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

PGS.TS Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn.

Các Phó Chủ tịch gồm ông Ngô Quang Vinh phụ trách chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Kiên phụ trách đối ngoại, ông Nguyễn Việt Nam phụ trách truyền thông, ông Hồ Văn Hiệp phụ trách tài chính và tài trợ.

Bà Trịnh Thị Trang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn. Ngoài ra, hai Phó Tổng Thư ký là ông Đỗ Đình Quý và ông Mai Khắc Thọ.

Đại hội Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) (Ảnh: Bùi Lượng)

Đại hội xác định nhiệm kỳ mới là giai đoạn chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng hoạt động. Liên đoàn đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa công tác quản trị, chuẩn hóa hệ thống thi đấu và đào tạo, phát triển vận động viên trẻ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế.

Trong giai đoạn 2018-2026, Liên đoàn đã tổ chức 26 giải đấu quốc gia ở các môn Roller Sports, Trượt băng nghệ thuật và Trượt băng tốc độ, thu hút hơn 5.097 lượt vận động viên từ hơn 15 tỉnh, thành phố.

Năm 2026, Liên đoàn đã kết nạp thêm 91 hội viên, gồm 15 hội viên tổ chức và 76 hội viên cá nhân. Đáng chú ý, Roller Sports lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Liên đoàn cũng là thành viên của Liên đoàn Trượt băng thế giới (ISU), Liên đoàn Trượt băng châu Á (ASU) và Liên đoàn Patin và Trượt ván quốc tế (World Skate), tạo điều kiện tiếp cận hệ thống đào tạo, luật thi đấu và các giải quốc tế.

Theo định hướng nhiệm kỳ III, giai đoạn 2026-2028 sẽ tập trung củng cố tổ chức, hệ thống thi đấu và đào tạo nhân lực. Từ năm 2029 đến 2031, Liên đoàn hướng tới nâng cao thành tích thể thao, mở rộng phong trào tại các địa phương đủ điều kiện và tăng cường sự hiện diện của vận động viên Việt Nam ở các đấu trường khu vực, châu lục.