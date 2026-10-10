David Beckham bị "đá xoáy"

Gia đình Beckham lại vướng vào ồn ào không đáng có.

Nữ diễn viên hài Katherine Ryan vừa tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi công khai mỉa mai David Beckham, chỉ hai tuần sau khi cô lên tiếng xin lỗi bà xã của anh - Victoria Beckham vì một "trò đùa ngớ ngẩn" trên truyền hình.

Động thái thách thức này diễn ra sau khi BBC chính thức chấp nhận các đơn khiếu nại liên quan đến việc Katherine sử dụng một từ ngữ đặc biệt xúc phạm để ám chỉ cựu thành viên nhóm Spice Girls trong chương trình Have I Got News For You. Trên sân khấu, cô vừa châm biếm cựu danh thủ 51 tuổi, vừa khẳng định bản thân vẫn dành nhiều cảm tình cho Victoria.

Theo tờ The Sun, Katherine đã thẳng thắn chia sẻ với khán giả về sự cố bị đài truyền hình cắt hợp đồng: "Tôi vừa bị BBC sa thải chỉ vì bị cáo buộc gọi Victoria Beckham bằng từ tục tĩu. Hay nói theo cách của David Beckham thì đó là "từ lóng", tội nghiệp anh ấy, bảng chữ cái quả là quá sức phức tạp. Nhưng thực ra tôi đâu có làm vậy, tôi thực sự rất yêu mến Victoria".

Nhà Becks vướng ồn ào với một diễn viên (Ảnh: Daily)

Lùm xùm của vụ việc bắt nguồn từ một tập phát sóng vào tháng 11 năm 2025, khi Katherine bàn luận về thông tin David Beckham từng dùng từ ngữ thô tục trong email gửi người đại diện vào năm 2013 để giải tỏa bức xúc vì không được phong tước hiệp sĩ. Thời điểm đó, sau khi đồng nghiệp Maisie Adams nhắc lại thuật ngữ này, Katherine đã đùa nối vào: "Tôi không chắc chúng ta có được phép phát sóng từ tục tĩu đó hay không, nhưng lúc nãy bạn có nhắc đến Victoria Beckham nên chúng ta cứ coi như được phép nhé".

Đơn vị Giải quyết Khiếu nại Điều hành (ECU) của BBC sau đó phán quyết rằng việc Maisie dùng từ này là có thể chấp nhận vì mang tính dẫn lại thông tin. Tuy nhiên, đài truyền hình kết luận lời đùa cợt sau đó của Katherine nhắm vào Victoria là không có lý do nào có thể biện minh, đồng thời khẳng định không có cơ sở nào cho việc so sánh một nữ nghệ sĩ với từ ngữ mang tính xúc phạm nghiêm trọng như vậy.

Phản hồi lại phán quyết, Katherine đã đăng tải video phân trần trên mạng xã hội, tự nhận mình đã sơ suất do áp lực tâm lý và sức khỏe ở thời điểm ghi hình khi vừa sinh con được 10 ngày.

Nữ diễn viên hài cũng khẳng định phản ứng lúc đó của khán giả tại ghi hình chỉ là bất ngờ trước một lời đùa vui. Để thể hiện thiện chí, cô tiết lộ đã chủ động gửi tin nhắn riêng cho Victoria Beckham nhằm giải thích rõ đó chỉ là một trò đùa bộc phát và cô hoàn toàn không có ý định gây tổn thương hay xúc phạm đến gia đình Beckham.