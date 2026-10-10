Shakira và Gerard Pique gặp lại sau 4 năm ly hôn

Shakira và Gerard Pique gặp lại tại toà án.

Mới đây, nữ ca sĩ Shakira và cựu danh thủ Gerard Piqué đã cùng xuất hiện tại tòa án ở Barcelona (Tây Ban Nha) để xem xét và điều chỉnh lại thỏa thuận thăm nom hai con chung. Đây là lần chạm mặt trực tiếp hiếm hoi của cặp sao trước thẩm phán sau 4 năm kể từ khi chính thức đường ai nấy đi.

Pique và Shakira mới chạm mặt ở toà án, cặp đôi từng gắn bó sau đó ly hôn 4 năm trước (Ảnh từ thời điểm cặp đôi còn mặn nồng)

Trước đó, vào tháng 12/2022, cả hai từng ký văn bản thống nhất cho phép Shakira đưa hai con trai là Milan (13 tuổi) và Sasha (11 tuổi) sang Miami (Mỹ) sinh sống. Trong phiên tòa lần này, phía nữ ca sĩ Colombia khẳng định không có ý định cắt giảm thời gian gặp gỡ giữa Piqué và các con. Mục đích chính của Shakira là mong muốn hai bên cùng chia sẻ trách nhiệm di chuyển, thay vì bắt các con phải liên tục thực hiện những chuyến bay xuyên Đại Tây Dương chỉ để ở lại Barcelona trong vài ngày ngắn ngủi.

Theo đề xuất từ Shakira, Piqué nên chủ động sang Miami thăm các con trong những kỳ nghỉ ngắn hạn. Giải pháp này được kỳ hạn chế ảnh hưởng của việc thay đổi múi giờ, bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như giúp hai cậu bé duy trì nhịp sinh hoạt, học tập và các mối quan hệ xã hội một cách ổn định nhất. Bên cạnh đó, phía ca sĩ cũng yêu cầu cơ quan chức năng bảo đảm tối đa quyền riêng tư cho hai con trong suốt quá trình xử lý vụ việc.

Sau khi kết thúc phiên xử, cả hai rời tòa riêng rẽ và giữ thái độ im lặng trước các câu hỏi từ truyền thông. Cựu trung vệ Barcelona rời đi trước với nụ cười tươi trên môi, trong khi Shakira ra sau cùng anh trai Tonino và dành ít phút dừng lại ôm chào những người hâm mộ nhí bên ngoài tòa án. Được biết, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa chuỗi concert lưu trú tại Madrid, nữ ca sĩ đã tới Barcelona để tham dự phiên tòa này.

Shakira và Gerard Piqué bén duyên từ kỳ World Cup 2010 và từng có 12 năm gắn bó hạnh phúc trước khi thông báo chia tay vào tháng 6/2022. Hiện tại, cuộc sống của Shakira và Gerard Piqué đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn trái ngược. Shakira cùng hai con trai Milan và Sasha đã chuyển sang định cư tại Miami (Mỹ) từ tháng 4/2023. Ở tuổi 49, giọng ca Colombia chứng minh bản lĩnh khi có sự trở lại rực rỡ trong âm nhạc với hàng loạt sản phẩm thành công, giải thưởng lớn và các tour diễn đình đám. Nữ ca sĩ xác nhận vẫn chọn cuộc sống độc thân để dành toàn bộ thời gian, tâm trí cho sự nghiệp và việc chăm sóc các con. Trong khi đó, Gerard Piqué vẫn sống tại Barcelona và tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh sau khi giải nghệ bóng đá đỉnh cao, nổi bật là việc điều hành giải đấu giải trí Kings League. Về đời tư, cựu danh thủ Tây Ban Nha đang tận hưởng mối quan hệ tình cảm êm đẹp bên bạn gái Clara Chía Martí kể từ khi công khai hẹn hò vào mùa hè năm 2022.