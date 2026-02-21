Rời mâm cỗ Tết, dân Thủ đô đổ xô đi 'giải ngán'

Trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều trung tâm thương mại tại Hà Nội như Aeon Mall Hà Đông, Go Long Biên, Times City, Lotte Mall Tây Hồ ghi nhận lượng khách tăng đột biến.
Từ cuối buổi sáng ngày 21/2 (tức mùng 4 Tết), dòng người đổ về các khu mua sắm, ăn uống, vui chơi. Nhiều khu vực khách hàng xếp hàng dài.
Chị Hoài Thu (phường Cầu Giấy) cho biết, gia đình chị chọn đi trung tâm thương mại để cho con nhỏ có không gian vui chơi ngày đầu năm. Lo dịp này sẽ đông đúc nhưng chị không ngờ trong Tết mà nơi đây lại đông đúc đến vậy. "Tôi xếp hàng gần 30 phút mới thanh toán được. Bình thường ngày cuối tuần đã đông, nhưng hôm nay còn đông hơn rất nhiều" - chị Thu nói.
Những cửa hàng thức ăn nhanh đặc biệt đông khách.
Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, rất nhiều hàng quán tại Thủ đô đã dành tặng lì xì may mắn, voucher giảm giá cho khách hàng.
Tại khu trò chơi trẻ em hay rạp chiếu phim luôn chật kín khách. Nhiều gia đình phải đứng chờ đến lượt, thậm chí xếp hàng khá lâu mới mua được vé hoặc đăng ký được suất chơi tiếp theo cho con.
Các cửa hàng không còn bàn trống, thời gian đợi đồ ở các quán từ 10-20 phút.
Trung tâm thương mại tấp nập khách ra vào. Nhiều người tranh thủ mua sắm thêm thực phẩm tươi sống sau dịp Tết.
Càng về cuối ngày, lượng khách đổ về trung tâm thương mại này càng tăng.