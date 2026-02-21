Rời mâm cỗ Tết, dân Thủ đô đổ xô đi 'giải ngán'

Chị Hoài Thu (phường Cầu Giấy) cho biết, gia đình chị chọn đi trung tâm thương mại để cho con nhỏ có không gian vui chơi ngày đầu năm. Lo dịp này sẽ đông đúc nhưng chị không ngờ trong Tết mà nơi đây lại đông đúc đến vậy. "Tôi xếp hàng gần 30 phút mới thanh toán được. Bình thường ngày cuối tuần đã đông, nhưng hôm nay còn đông hơn rất nhiều" - chị Thu nói.