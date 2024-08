Hiện tượng nhạc viral bị ẩn MV, làm dấy lên đồn đoán bất hoà

CARA - nữ ca sĩ sinh năm 1995 từng gây chú ý khi trở thành nữ chính của Sơn Tùng M-TP trong MV Nơi Này Có Anh. Cô nàng dấn thân showbiz với vai trò mẫu ảnh, ca sĩ. CARA gia nhập DreamS Entertainment, chung công ty với Hoàng Duyên, JSol. Cô ghi dấu ấn qua nhiều nhạc phẩm được đầu tư chỉn chu từ phần nhìn đến phần nghe.

CARA còn phủ sóng tên tuổi qua nhiều show thực tế như Người Ấy Là Ai, Sao Nhập Ngũ. Nói về ca khúc nổi tiếng nhất của CARA, fan nhạc sẽ ngay lập tức gọi tên This Way.

CARA - nữ chính nổi tiếng của Sơn Tùng trong Nơi Này Có Anh

Gần đây, ca khúc This Way của CARA bỗng dưng viral thành hiện tượng MXH. Xuất phát từ loạt content khó đỡ, hài hước trên TikTok, bản tình ca của CARA được lựa chọn làm nhạc nền cho hàng nghìn video. Ra mắt năm 2020, có thể nói đây là bản hit được chú ý nhất của CARA. Giai điệu ngọt ngào, đáng yêu hợp gu giới trẻ, This Way nhiều lần hot TikTok nhờ lý do này.

This Way - ca khúc đang gây sốt MXH của CARA bất ngờ bị ẩn khỏi YouTube

Giữa lúc This Way chiếm lĩnh MXH, các fan đã tràn về YouTube nhằm tăng view cho MV chính. Tuy nhiên, MV This Way có hơn 20 triệu lượt xem đã… “không cánh mà bay". Từ đây, người hâm mộ chỉ ra nhiều điểm bất thường xoay quanh CARA. Không chỉ MV This Way “bay màu”, fanpage và group fan chính thức của nữ ca sĩ cũng bị tạm khoá.

Trên nền tảng Threads, nhiều bài đăng tỏ ý thắc mắc về việc một MV nổi tiếng như This Way bị ẩn. CARA và DreamS bị cuốn vào nghi vấn “cơm không lành canh không ngọt”.

Dân tình tò mò về việc MV This Way bị ẩn

Cư dân mạng truyền tai nhau thông tin CARA đã chấm dứt hợp đồng với công ty. Do đó, việc bị ẩn MV và khoá fanpage, group fan bị cho là “đòn trừng phạt” DreamS giáng lên nghệ sĩ. Không ít fan bắt đầu cảm thấy bất bình, kêu oan cho thần tượng. Trên broadcast Instagram, CARA mới đây cũng gửi lời cám ơn đến người hâm mộ, ngầm xác nhận việc đã đọc những bài đăng ủng hộ cô.

MXH nhiều bài đăng "kêu oan" cho CARA

Người hâm mộ còn chỉ trích công ty vì bỏ bê CARA

Từ đây, DreamS càng bị tố chèn ép nghệ sĩ với nhiều bình luận tiêu cực bủa vây. Người hâm mộ còn “đào" những tranh cãi xoay quanh việc CARA bị bỏ bê hoạt động, 4 năm chỉ ra một vài MV. Fan cho rằng DreamS lãng phí một nghệ sĩ tài năng, cản trở CARA toả sáng.

Công ty quản lý CARA phản hồi thế nào?

Trước bão bình luận trái chiều về tin đồn CARA và công ty quản lý bất hoà, chúng tôi đã liên hệ với DreamS nhằm làm rõ một số vấn đề. Đầu tiên, về việc CARA rời công ty, DreamS cho biết hợp đồng độc quyền còn thời hạn tới tháng 2/2025. Không có việc CARA và DreamS “đường ai nấy đi". Tuy nhiên, thời gian này CARA có hành vi vi phạm thoả thuận, tự ý nhận công việc bên ngoài không qua công ty. Theo đó, giữa các bên đang tồn tại tranh chấp pháp lý.

Thông báo của DreamS về tình hình hợp đồng của CARA: Trước những thông tin không chính xác xoay quanh DreamS Entertainment và nghệ sĩ CARA, chúng tôi mong muốn được đưa ra các thông tin chính thức về sự việc như sau: Hiện nay, nghệ sĩ CARA vẫn thuộc quyền quản lý của DreamS cho đến khi hợp đồng độc quyền hết thời hạn vào ngày 21/02/2025. Tuy nhiên, nghệ sĩ CARA đã tự ý nhận các công việc với đối tác bên ngoài không thông qua công ty, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng và đơn phương huỷ hợp đồng. Chúng tôi đang tiến hành xử lý tranh chấp do nghệ sĩ CARA đơn phương huỷ hợp đồng với Công ty Dịch vụ DreamS dựa trên cơ sở pháp luật. Trong thời gian chưa kết thúc hợp đồng và xử lý xong tranh chấp pháp lý giữa nghệ sĩ và công ty, CARA vẫn là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của DreamS.

DreamS cho biết hợp đồng độc quyền với CARA vẫn chưa đến hạn

Về việc MV This Way bị gỡ, fanpage và group fan bị đóng, DreamS trả lời như sau: “Các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ CARA đã phát hành do DreamS đầu tư và thuộc toàn quyền sở hữu của công ty. Theo quy định, chúng tôi có toàn quyền quyết định về các sản phẩm này. Quá trình xử lý của công ty sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác của nghệ sĩ, dựa trên tinh thần tôn trọng pháp luật.”

Công ty phủ nhận cáo buộc "chèn ép nghệ sĩ"

Bên cạnh đó, DreamS cho biết đang tích cực phối hợp luật sư để xử lý tranh chấp với CARA. Hiện mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. DreamS đưa ra phản hồi này với mục đích đảm bảo tính xác thực của sự việc, tránh để đồn đoán trên MXH đi quá xa. Động thái này ngầm phủ nhận cáo buộc “chèn ép nghệ sĩ" đang lan truyền gần đây.

“Chúng tôi nhận thấy có nghĩa vụ thông tin đến các đối tác và hi vọng các đối tác sẽ cân nhắc hỗ trợ phía công ty theo đúng quy định của pháp luật để tránh hệ luỵ khi xảy ra tranh chấp. Kính mong các đối tác truyền thông hỗ trợ đưa thông tin đã qua xác minh để bảo đảm về tính xác thực, bảo vệ quyền lợi và uy tín của các bên liên quan. Chúng tôi đang tích cực phối hợp cùng luật sư để xử lý và sẽ cập nhật kết quả sau cùng dưới sự giám sát của cơ quan chức năng”, DreamS trả lời.

Thực trạng các công ty quản lý nghệ sĩ tại Việt Nam

Từ sự vụ của CARA, cư dân mạng bắt đầu bàn luận về vấn đề quản lý nghệ sĩ tại Việt Nam. Một bài đăng Threads thu hút hơn 60 nghìn lượt đọc liệt kê một vài trường hợp nghệ sĩ “đứt gánh" với công ty như Min, Erik - ST.319, Lyly, Orange với Châu Đăng Khoa hay mới nhất là CARA - DreamS nhằm chứng minh luận điểm “công ty quản lý đối xử nghệ sĩ máu lạnh".

Phía dưới bình luận, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều. Không ít trong số này chỉ trích cách quản lý của các công ty giải trí tại Việt Nam, cho rằng công ty tuyệt tình khi nghệ sĩ muốn “ra riêng".

Bài đăng hơn 62 nghìn lượt xem phản ánh về việc quản lý nghệ sĩ tại Việt Nam

Tuy nhiên, không phải khi nào công ty quản lý và nghệ sĩ “chia tay" cũng trở mặt “máu lạnh". Ở trường hợp của Min và Erik, khi tranh chấp qua đi, cả hai nghệ sĩ đều duy trì quan hệ tốt với ST.319. Erik từng tham dự sự kiện debut GREY D, ủng hộ “gà nhà" ST.319 hồi 2022.

Hay như Min thời gian gần đây thường collab với GREY D, góp giọng trong E.P của Kai Đinh - nhạc sĩ thuộc S.Hube, label “chung chủ" với ST.319. Có thể thấy, mối quan hệ thực sự của các nghệ sĩ với công ty cũ không kịch tính, căng thẳng như cư dân mạng đồn thổi.

Không phải nghệ sĩ nào rời công ty cũng "căng như dây đàn", Erik ủng hộ màn debut của "gà nhà" ST.319 hồi 2022

Min vẫn tham gia các dự án của S.Hube Label - label "chung chủ" với ST.319

Tranh chấp giữa nghệ sĩ - công ty vốn không còn là điều mới lạ. Nhất là với những fan Kpop lâu năm. Tại thị trường có nền giải trí phát triển như Hàn Quốc, hợp đồng ràng buộc giữa nghệ sĩ và công ty càng chi tiết, khắt khe gấp bội. Với những nghệ sĩ hết hợp đồng độc quyền, công ty sẽ sở hữu toàn bộ sản phẩm âm nhạc đã phát hành và các sở hữu trí tuệ liên quan đến nghệ sĩ. Thậm chí có trường hợp còn không được phép sử dụng nghệ danh.

Sở dĩ có điều này là vì các công ty quản lý tìm nhân tài, bồi dưỡng, cho debut và làm sản phẩm hoàn toàn bằng tiền túi. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Quan hệ hai chiều giữa nghệ sĩ và công ty quản lý được ràng buộc bởi nhiều yếu tố, ảnh hưởng nhiều bên. Vấn đề làm sản phẩm, kế hoạch quảng bá còn có nhiều “tảng băng chìm" mà người ngoài không thể nhìn thấu. Chỉ dựa vào những thông tin trôi nổi trên MXH để chỉ trích, lên án một bên thực sự thiếu thuyết phục.

Ở trường hợp của CARA, DreamS có quyền sở hữu với sản phẩm và các nền tảng social công ty quản lý. Điểm gây tranh cãi là tình cảm.

Ở trường hợp của CARA, quả thực, cả MV This Way và những nền tảng MXH liên quan đến nữ ca sĩ đều thuộc quản lý và là tài nguyên của DreamS. Trong trường hợp xấu, việc công ty quyết định cho “bay màu" mọi thứ đều thuộc thẩm quyền, đúng luật.

Điểm gây tranh cãi duy nhất ở đây chính là vấn đề tình cảm. Sẽ có nhiều fan cảm thấy bất công cho nghệ sĩ, “mất nhiều hơn được" từ đó dấy lên những cuộc tranh cãi không hồi kết. Nhưng hiện tại, CARA vẫn còn trực thuộc DreamS, rất khó để kết luận bất kỳ điều gì.