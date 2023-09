Rộ cái kết "căng như dây đàn" drama Hồ Ngọc Hà: Dược sĩ Tiến tặng túi hiệu, Hương Giang đích thân tìm đến xin lỗi?

Tối 1/9, tập 4 The New Mentor lên sóng và thu hút sự quan tâm của fan thời trang. Gây chú ý nhất tập này chính là drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Theo đó, "nữ hoàng giải trí" đã nổi cơn thịnh nộ với Hương Giang vì cho rằng đàn em đã chơi chiêu loại đi những thí sinh mạnh, đi sai với tiêu chí của chương trình. Cả hai đã có màn tranh cãi vô cùng căng thẳng, đặc biệt là Hồ Ngọc Hà. Trên set quay, drama khép lại bằng hành động Hồ Ngọc Hà kéo học trò bỏ về.

Tuy nhiên, theo thông tin hành lang, drama thật sự kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng đã được cắt đi. Netizen còn lan truyền nhau thông tin Hồ Ngọc Hà rất giận dữ trong hậu trường khiến toàn bộ người trong set quay cũng phải tái mặt. Không những vậy, Hồ Ngọc Hà còn muốn dừng lại ngay lập tức và sẵn sàng đền hợp đồng. Lúc này, NSX và ekip The New Mentor bối rối phải "xuống nước" xin lỗi.

Sau đó, Dược sĩ Tiến xoa dịu cơn phẫn nộ của Hồ Ngọc Hà bằng cách tặng một chiếc túi hiệu. Không những vậy, Hương Giang còn đích thân ra điểm diễn của Hồ Ngọc Hà xin lỗi. Kết quả sau đó êm đẹp và Hồ Ngọc Hà chấp nhận quay tiếp nhưng phía The New Mentor phải đảm bảo mọi thứ được công tâm nhất.

Dựa vào các tin đồn từ đầu mùa đến nay đều xảy ra chính xác, đông đảo fan cho rằng những diễn biến này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Netizen rò rỉ cái kết của drama trong tập 4 The New Mentor chính là việc NSX và Hương Giang "xuống nước" xin lỗi Hồ Ngọc Hà

Nhiều người lan truyền nhau thông tin Hương Giang và Dược sĩ Tiến phải có động thái để Hồ Ngọc Hà tiếp tục với chương trình

Tối 1/9, tập 4 The New Mentor lên sóng và thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Trong tập này, sau khi giành được chiến thắng đầu tiên, Hương Giang đã quyết định chọn team Lan Khuê an toàn. Đồng thời, đẩy Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng vào thế khó khi mỗi người phải chọn thêm 2 thành viên vào vòng nguy hiểm. Trong phòng loại, Thanh Tuyền - Hoàng Yến đến từ team Hồ Ngọc Hà lần lượt bị loại, 2 thành viên Tường Vân và Ngọc Ánh (team Thanh Hằng) an toàn trở về.

Đây là tuần thứ 2 liên tiếp "nữ hoàng giải trí" mất một lượt 2 thí sinh ở phòng loại. Trước kết quả này, Hồ Ngọc Hà không giữ được bình tĩnh và có màn chất vấn nảy lửa với Hương Giang - HLV chiến thắng trong tập 4.