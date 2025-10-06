Review "siêu huyết thanh" Nhật Bản: Vogue khen hết lời, bôi 1 phát da căng bóng như gương!

Trong giới mỹ phẩm cao cấp, Tatcha từ lâu đã ghi dấu ấn với những sản phẩm dung hòa giữa triết lý dưỡng da truyền thống Nhật Bản và công nghệ hiện đại. Mới đây, thương hiệu tiếp tục gây chú ý khi giới thiệu The Longevity Serum - dòng tinh chất được ví như "siêu huyết thanh" nhờ khả năng cải thiện độ đàn hồi, mang lại làn da căng mịn. Sản phẩm thậm chí còn được tạp chí Vogue trải nghiệm và dành nhiều lời ngợi khen.

Lấy cảm hứng từ "vùng đất trường thọ" Okinawa

The Longevity Serum của Tatcha được lấy cảm hứng từ Okinawa - quần đảo nổi tiếng với tỷ lệ người sống thọ cao nhất thế giới. Một trong những bí quyết được lưu truyền của người dân nơi đây chính là triết lý "nuchi-gusui" - coi thức ăn và lối sống lành mạnh như một liều thuốc quý cho sự sống. Chế độ ăn nhiều rau củ, thực vật bản địa giàu dưỡng chất cùng sự cân bằng trong tinh thần chính là nền tảng giúp họ duy trì sức khỏe và tuổi thọ.

Dựa trên tinh thần đó, Tatcha đã tạo nên Okinawa Cellescence Complex - phức hợp dưỡng chất đặc trưng gồm Shikuwasa Lime, Noni Fruit và Shell Ginger, mang đến khả năng tái tạo, bảo vệ và làm chậm quá trình lão hóa cho làn da.

Thành phần chính trong phức hợp gồm:

- Shikuwasa Lime: nguồn vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, có tác dụng làm sáng da, tăng cường độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ.

- Noni Fruit: giàu dưỡng chất, giúp nuôi dưỡng và làm dịu da.

- Shell Ginger: hoạt chất quý hiếm kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và hỗ trợ loại bỏ tế bào lão hóa tới 55%.

Nhờ sự kết hợp này, sản phẩm không chỉ giúp làn da thêm rạng rỡ mà còn hỗ trợ cải thiện tình trạng xỉn màu, thiếu sức sống và các dấu hiệu lão hóa sớm, mang lại diện mạo trẻ trung dài lâu.

Vogue đánh giá ra sao?

Trong bài review, biên tập viên Vogue chia sẻ rằng ấn tượng đầu tiên về The Longevity Serum chính là mùi hương chanh thanh mát từ Shikuwasa lime. Dù có hương thơm, sản phẩm vẫn an toàn cho làn da nhạy cảm, không hề gây châm chích hay kích ứng.

Về kết cấu, serum có dạng sữa mỏng nhẹ, hơi sánh mịn như lụa, thấm cực nhanh vào da mà không để lại cảm giác nhờn dính. Chỉ một lượng nhỏ cũng đủ để phủ đều toàn bộ khuôn mặt - tương tự như dòng Silk Serum nổi tiếng trước đó của Tatcha.

Ngay lần thoa đầu tiên, biên tập viên cảm nhận da ẩm mượt, mềm mại và có độ sáng trong tự nhiên. Sau khoảng một tuần kiên trì sử dụng, làn da trông căng mịn và đàn hồi rõ rệt hơn, mang lại cảm giác "bouncy" như được hồi sinh. Một điểm cộng khác là sản phẩm có thể dùng kết hợp với kem nền: khi trang điểm, lớp serum giúp kem nền tán đều, tiệp da và bền đẹp hơn.

Ai nên dùng Tatcha The Longevity Serum?

The Longevity Serum là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm giải pháp cải thiện làn da kém đàn hồi, xỉn màu hay xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm. Với kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, sản phẩm phù hợp cho hầu hết các loại da - từ da dầu, da hỗn hợp cho đến da nhạy cảm.

Gợi ý nơi mua: Tatcha Sephora

Theo Vogue



