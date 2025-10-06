Bố chồng "nghiện" món đồ này tới mức không đêm nào bỏ, con dâu cũng xin xài chung!

Dạo gần đây, tôi để ý thấy bố chồng có thói quen rất lạ: tối nào cũng tắm rửa sớm, rồi mang thứ gì đó vào phòng. Cửa khép lại, trong phòng vang lên những tiếng rè rè khó tả. Mẹ chồng nghe mà bực, cứ lẩm bẩm: “Già rồi còn giấu giấu giếm giếm, chắc lại mua mấy đồ linh tinh về nghịch!”. Tôi thì chẳng dám nói gì, chỉ thấy ông dạo này tươi tỉnh hẳn, ăn ngon, ngủ sâu, mặt mày rạng rỡ.

Tối hôm đó, khi bố chồng đi ra ngoài nghe điện thoại, tôi tò mò ghé thử vào phòng xem “vật thể lạ” ấy là gì. Ai ngờ vừa nhìn thấy, tôi bật cười thành tiếng.

Thì ra thứ ông “nghiện” mỗi tối lại là... máy massage chân!

Chiếc máy nhỏ gọn, màu ghi xám, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần đặt chân vào, nó khởi động êm ru, vừa bóp vừa xoa, vừa sưởi ấm. Bố bảo: “Già rồi, tuần nào cũng đau mỏi chân, cái này xoa bóp xong ngủ ngon, sáng dậy nhẹ hẳn.” Mẹ chồng nghe thấy thì xì mũi: “Tưởng cái gì, chứ mấy cái máy đó xoa sao bằng tay.” Nhưng hôm sau, thấy ông dùng thích quá, bà thử ngồi vào… và kể từ đó, hai người chính thức tranh máy nhau dùng mỗi tối.

Tôi chứng kiến cảnh đó mà vừa buồn cười vừa tò mò. Đến một hôm, nhân lúc rảnh, tôi cũng thử “xin xài ké” - và phải công nhận, hiểu ngay vì sao bố chồng nghiện.

Máy có 3 chế độ: bóp nhẹ, xoa sâu và sưởi ấm. Lớp túi khí ép nhịp nhàng quanh bắp chân, gan bàn chân rung nhẹ, cảm giác tê mỏi tan biến chỉ sau vài phút. Đặc biệt, phần sưởi ấm khiến lòng bàn chân lúc nào cũng ấm áp như chườm nước nóng. Tôi vốn hay bị lạnh chân, đêm nào cũng khó ngủ, giờ dùng xong là dễ chịu vô cùng, ngủ liền một mạch tới sáng.

Từ ngày có chiếc máy này, bầu không khí trong nhà vui hẳn. Bố chồng hết đau mỏi, mẹ chồng cũng không còn cằn nhằn, còn tôi thì mỗi tối cứ canh xem “ai dùng xong để tới lượt mình.” Có hôm bố chồng đùa cái máy này giờ thành trọng tâm hòa bình của cả nhà rồi. Thật ra, mấy năm nay ông bà hiếm khi tìm được thứ gì cùng thích. Vậy mà một món đồ nhỏ lại khiến cả nhà xích lại gần nhau hơn, vừa thư giãn, vừa có chuyện để nói.

Tôi có hỏi ông sao chọn được cái máy này, ông cười bảo rằng đọc review thấy người trẻ cũng dùng, nghĩ thử xem sao. Ai ngờ ‘nghiện’ thật.

Tôi nghĩ, đúng là đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi - một món đồ nhỏ, nhưng mang lại cảm giác dễ chịu, ấm áp, và khiến mọi người đều thấy mình được chăm sóc. Thật lòng mà nói: đây là kiểu món đồ “dùng rồi mới hiểu”. Chỉ 15 phút mỗi tối, cảm giác mỏi tan biến, chân ấm bụng dễ chịu, giấc ngủ sâu hơn hẳn. Đừng đợi tới khi đau nhức mới mua - vì chỉ cần một lần thử, bạn sẽ hiểu vì sao “bố chồng tôi nghiện tới mức không đêm nào bỏ được”.

Gợi ý mua sắm: Máy massage chân



