Mặc vest mùa thu: Bí quyết khoe 1 điểm này trên cơ thể để set đồ thêm sang

Với đường cắt may gọn gàng, cứng cáp, vest trở thành lựa chọn hàng đầu để toát lên cảm giác sang trọng, tinh tế. Thế nhưng, tại sao có người mặc vest lại toát ra phong thái thời thượng, chuyên nghiệp, còn có người lại khiến set đồ trông già dặn, cứng nhắc?

Câu trả lời thường nằm ở chi tiết phối đồ – đặc biệt là xu hướng "lộ mắt cá chân" , giúp vest khoác lên mình sức sống mới.

1. Nghệ thuật chọn đồ: Nền tảng để mặc vest đẹp

Vest – chọn kiểu và màu sắc

Vest chính là "khung xương" của cả outfit, vì vậy kiểu dáng và màu sắc cực kỳ quan trọng. Vào đầu thu, nên ưu tiên vest màu sáng như be, kem, trắng, xám nhạt hoặc nâu sữa. Những gam này đem lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch.

Nếu muốn thêm chút phá cách, vest màu pastel (vàng nhạt, xanh nhạt) cũng rất hợp, vừa trẻ trung vừa không kém phần tinh tế.

Về dáng, vest dáng hơi suông, dài qua hông là lựa chọn chuẩn. Nó đủ nghiêm túc mà vẫn linh hoạt, tránh cảm giác "nhân viên bảo hiểm" mà vest ôm sát dễ tạo ra.

Quần – yếu tố tạo điểm nhấn lộ mắt cá

Quần lửng 9 tấc là "vũ khí" tối thượng. Nó vừa khéo léo khoe mắt cá chân, vừa giúp tổng thể trông thanh thoát.

Quần jeans ống đứng lửng hay quần jogger lửng đều dễ phối. Với quần rộng, nên chọn dáng bó ở gấu để thêm gọn gàng.

Áo trong – nét chấm phá

Nguyên tắc: đơn giản, gọn gàng. Tránh áo nhăn, bai dão hay dính vết bẩn. T-shirt, áo len cổ V, áo sweatshirt là lựa chọn hợp với phong cách casual. Nếu muốn phong cách công sở, vest kết hợp sơ mi vẫn là combo kinh điển, gọn gàng mà trí thức.

2. Quy tắc phối đồ: Làm mới hình ảnh vest

Giữ sự đơn giản và chỉn chu

Với phụ nữ trung niên, phong cách tối giản càng quan trọng. Quần áo được là phẳng phiu giúp vest toát lên chất "sang". Vest và quần nên có sự đối lập vừa phải về dáng để cân bằng, tránh sự chênh lệch quá lố.

Phối màu tinh tế để kéo dài tổng thể

Vì lộ mắt cá tạo thêm đường cắt thị giác, cần chú trọng sự liên kết màu giữa vest – quần – giày. Ví dụ: quần đen lửng kết hợp boots ngắn màu đen sẽ giúp đôi chân trông dài hơn, tạo cảm giác tổng thể hài hòa.

3. Gợi ý phối đồ vest "lộ mắt cá"

Vest + quần jeans ống đứng xanh nhạt

Một combo đơn giản nhưng hiệu quả. Jeans xanh mang đến sự phóng khoáng, cân bằng vẻ cứng nhắc của vest. Đặc biệt, dáng ống đứng giúp đôi chân trông thẳng, thon hơn.

Vest + sơ mi + quần tây đen lửng

Rất hợp với dân công sở. Quần lửng đen kết hợp sơ mi và vest sáng màu (be, trắng, kem) vừa trẻ trung vừa chỉn chu. Nên đi giày da như loafer hoặc giày mũi nhọn để tăng độ sang, thay vì giày sneaker quá casual.

Vest + áo hoodie + quần jogger lửng

Combo "mix & match" phá cách cho outfit thường ngày. Hoodie và jogger mang sự thoải mái, khi kết hợp vest sẽ tạo ra phong thái năng động nhưng vẫn giữ nét thời thượng. Màu sắc nên chọn tone trung tính (đen, trắng, xám) để giữ sự hài hòa.