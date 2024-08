Rau trong nhiều tiệm bánh mì ở Nha Trang dương tính với thuốc trừ sâu

Dương tính thuốc trừ sâu , nhiễm khuẩn Salmonella

Ngày 7/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về kết quả lấy mẫu thực phẩm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại TP Nha Trang.

Trước đó, Chi cục ATVSTP tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các đơn vị liên quan lấy mẫu các loại rau như: dưa leo, hành ngò, xà lách… của hơn 11 tiệm bán bánh mì tại TP Nha Trang để cảnh báo mối nguy hiểm từ thực phẩm không đảm bảo an toàn. Qua test nhanh, các tiệm bánh mì này đều có kết quả dương tính với dư lượng thuốc trừ sâu.

Người dân đi mua bánh mì tại tiệm bánh mì ở TP Nha Trang. Ảnh: L.H.

Cụ thể, qua lấy mẫu rau sống tại cửa hàng bánh mì L. (ở đường Lý Tự Trọng), bánh mì N.D (ở đường Bà Triệu) và bánh mì P. (ở đường Bạch Đằng) đều có kết quả dương tính dư lượng thuốc trừ sâu. Theo các chủ tiệm bánh mì, số rau sống trên được mua từ các vựa rau trên địa bàn TP Nha Trang. Sau đó, cơ quan chuyên môn lấy mẫu sốt trứng ở tiệm bánh mì P. gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm. Kết quả xác định, sốt trứng của tiệm bánh mì này dương tính với Salmonella (một độc tố hàng đầu gây bệnh đường tiêu hóa - PV)

Theo ghi nhận của P.V, tiệm bánh mì P. luôn tấp nập khách tìm đến, đặc biệt là người nước ngoài. Phía trước cửa tiệm và bên trong các ghế ngồi, luôn có khách chờ mua bánh mì. Tương tự, bánh mì L. (ở đường Lý Tự Trọng) test nhanh mẫu rau có kết quả dương tính với dư lượng thuốc trừ sâu. Ngoài ra, Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm mẫu lấy rau sống, rau răm, dưa leo của tiệm này, phát hiện vi khuẩn Salmonella. Không chỉ 2 cơ sở này, cơ quan chức năng khi lấy mẫu rau, sốt trứng, jambon, chả bò của 4 cơ sở khác đều có kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella và 1 cơ sở bán bánh mì có chứa hàn the (0,41% KL).

Nhiều loại phụ gia khác của các tiệm bánh mì ở TP Nha Trang cũng bị nhiễm khuẩn Salmonella. Ảnh: Nhất Nguyên.

Theo lãnh đạo Chi cục ATVSTP tỉnh Khánh Hòa, việc lấy mẫu trên nằm trong kế hoạch giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Từ đó, có giải pháp chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra ngộ độc, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Trong đó, kết quả xét nghiệm nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau tại các tiệm bánh mì được nêu trong báo cáo chỉ có giá trị cảnh báo mối nguy ô nhiễm, không phải căn cứ xử phạt vi phạm hành chính.

Riêng với mẫu kiểm nghiệm có vi khuẩn Salmonella, Chi cục ATVSTP tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố sử dụng sản phẩm sốt trứng nên tìm các đơn vị sản xuất thương mại và có quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để an toàn, tránh nhiễm vi khuẩn.

Đề nghị kiểm tra để xử lý

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt Ban Chỉ đạo VSATTP) cho biết: Các mẫu thực phẩm được lấy để giám sát mối nguy ô nhiễm được lấy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Nha Trang và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Ban Chỉ đạo VSATTP tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo kiểm tra, xử lý những tiệm bánh mì có vi phạm về an toàn thực phẩm. Ảnh: L.H.

Vì thế, Ban Chỉ đạo VSATTP tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND TP Nha Trang chỉ đạo Phòng Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm để gửi kiểm nghiệm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có kết quả mẫu thực phẩm giám sát mối nguy ô nhiễm không đạt. Ngoài ra, phối hợp ngành nông nghiệp truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định. Kết quả kiểm tra nếu phát hiện các hành vi vi phạm về ATTP đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo VSATTP đề nghị UBND TP Nha Trang tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thuộc thẩm quyền quản lý. Lưu ý hướng dẫn cơ sở thực phẩm biết cách lựa chọn thực phẩm an toàn, đặc biệt hướng dẫn cách chế biến thực phẩm từ trứng và sốt trứng an toàn; cách rửa rau an toàn….