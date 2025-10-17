Rau ở Việt Nam nhiều người cho miễn phí, ra nước ngoài giá hơn 200.000 đồng/kg

Loại rau đang được nhắc tới chính là cây hẹ - một loại rau gia vị giá rẻ và vô cùng phổ biến tại Việt Nam. Ở nhiều nước châu Á khác, hẹ cũng rất được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng, giúp món ăn thêm hấp dẫn.

Cây hẹ trong tự nhiên thường mọc hoang ven đường hoặc bờ ruộng, chúng cũng được người Việt trồng khá nhiều. Hẹ có hoa và quả màu trắng ngà, nhìn giống như những viên trân châu mọc trên cành và lá.

Theo Đông y, hẹ còn có tên gọi Phỉ thái, có vị cay, ngọt, tính ấm, có tác dụng kiện tỳ ôn trung, hành khí, tán ứ, chủ trị các trường hợp đau ngực, nấc, chấn thương… Đông y còn cho rằng lá hẹ là loại rau có tác dụng ích dương, thăng dương. Vào mùa Đông Xuân, nếu thường xuyên ăn lá hẹ có thể ôn dương, tán hàn, tăng cường thể lực, thúc đẩy tuần hoàn máu qua đó giúp cải thiện tình trạng dương khí suy yếu.

Dưới đây là những tác dụng của lá hẹ:

- Chống oxy hóa: Lá hẹ là loại rau chứa nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lá hẹ chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và canxi. Đây là những thành phần giúp lá hẹ có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống lại cảm lạnh và nhiều bệnh tật, duy trì hệ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương…

- Thúc đẩy làn da khỏe mạnh: Không chỉ có vậy, hẹ còn là một loại "mỹ phẩm tự nhiên" do rất giàu vitamin A, dưỡng chất quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh, thúc đẩy mọc tóc.

- Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch: Lá hẹ còn có hàm lượng kali dồi dào, giúp cân bằng tỷ lệ natri-kali trong cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm huyết áp. Ngoài ra, một số hợp chất trong hẹ còn giúp ức chế hấp thu cholesterol, giảm mỡ máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Tăng cường khả năng giải độc: Lá hẹ còn có thể giúp gan tăng cường khả năng giải độc, bảo vệ gan khỏi tổn thương. Đồng thời, nhờ đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hẹ còn có tác dụng phòng ngừa ung thư, làm chậm quá trình lão hóa.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Với lượng chất xơ dồi dào, ăn hẹ còn có tác dụng kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy cơ thể đào thải độc tố, giúp ruột luôn sạch và khỏe mạnh.

Tại Việt Nam, hẹ có giá khá rẻ, chỉ khoảng vài chục nghìn đồng cho 1 kg. Trong khi đó ở một số nước khác như Trung Quốc, hẹ có giá bán khá cao. Nhiều nông dân xứ Trung thường ra ven ruộng để hái hẹ, phơi khô và sau đó bán cho các đại lý dược liệu. Từ cuối năm ngoái, giá hẹ ở nước này đã lên đến 60 NDT/kg, hơn 200.000 đồng/kg.