Ra mắt một mẫu xe giá 450 triệu đồng, BYD vừa chạm đến ‘lãnh địa cuối cùng’ của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản

Tại triển lãm Ô tô Tokyo 2025, BYD vừa chính thức công bố mẫu xe kei car thuần điện đầu tiên mang tên Racco. Được thiết kế dành riêng cho thị trường Nhật Bản, Racco trong tiếng Nhật có nghĩa là "rái cá biển". Xe sẽ chính thức mở bán vào mùa hè năm 2026.

Hiện tại, xe kei car chiếm một phần ba thị trường ô tô Nhật Bản. Giá khởi điểm của Racco dự kiến vào khoảng 2,6 triệu yên (17.000 USD – gần 450 triệu đồng). Sau khi ra mắt, Racco sẽ là mẫu xe thứ 5 của BYD tại Nhật Bản sau Atto 3, Dolphin, Seal và Sealion 7.

Khi mở bán, BYD Racco sẽ cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu kei car phổ thông đến từ các thương hiệu nội địa Nhật Bản như Honda N-Box và Nissan Sakura hay Suzuki Spacia. Một trong những mẫu kei car chạy điện đáng chú ý nhất tại Nhật Bản là Nissan Sakura có giá khởi điểm 2,53 triệu yên (16.700 USD) và được trang bị bộ pin 20 kWh, cho phạm vi hoạt động 180 km.

BYD Racco sở hữu thiết kế ngoại thất vuông vức, bốn góc đặc trưng của dòng xe kei car Nhật Bản, với bốn cửa, bao gồm cả cửa lùa phía sau. Về kích thước, BYD Racco có chiều dài/rộng/cao lần lượt là 3395/1475/1800 mm (mm) và có thể chứa bốn người theo tiêu chuẩn.

Động cơ điện phía trước kết hợp với bộ pin Blade (LFP) 20 kWh, cho phạm vi hoạt động 180 km theo tiêu chuẩn WLTC. Hệ thống sạc nhanh DC 100 kW cũng sẽ được hỗ trợ. Các thông số kỹ thuật chi tiết khác của hệ thống truyền động vẫn chưa được tiết lộ.

Nhìn vào hình ảnh nội thất, khoang lái có bảng đồng hồ, màn hình điều khiển trung tâm, vô lăng ba chấu và các cửa gió điều hòa hình chữ nhật trên bảng táp-lô.

Theo Nikkei phiên bản tiếng Trung, chủ tịch Suzuki Motor, Toshihiro Suzuki, nhận xét về sự gia nhập của BYD vào thị trường xe kei Nhật Bản: “Có rất nhiều tiêu chuẩn cho xe nhỏ trên toàn thế giới, và BYD đã chọn tiêu chuẩn xe kei của Nhật Bản. Tôi rất vui mừng khi thấy điều đó. Cuộc cạnh tranh mới sắp bắt đầu, và tôi hy vọng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau tiến lên. Rào cản tâm lý của người tiêu dùng Nhật Bản đối với các sản phẩm Trung Quốc đang giảm dần. Tôi nghĩ BYD đang tạo ra một thách thức lớn.”

BYD gia nhập thị trường xe du lịch Nhật Bản vào năm 2023. Công ty có kế hoạch mở rộng mạng lưới đại lý lên 100 điểm trên khắp Nhật Bản vào cuối năm 2025. Racco đánh dấu mẫu xe kei car đầu tiên của BYD và là sản phẩm được nội địa hóa nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản.