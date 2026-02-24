Quay video bữa cơm nhà mình, một bà mẹ khiến cư dân mạng toát mồ hôi: "Tôi không ngồi ăn, chỉ xem thôi mà cũng 'ngộp thở'"

Gần đây, đoạn phim ngắn ghi lại cảnh bữa cơm tại một gia đình ở Trung Quốc đã gây xôn xao mạng xã hội. Trong khi bố mẹ ăn uống bình thường với các món ngon lành, thì trước mặt cô con gái 12 tuổi chỉ là một phần ăn kiêng nhạt nhẽo. Vì con nặng 64kg, người mẹ cho rằng con quá béo và bắt con phải nhịn ăn, giảm cân cực đoan.

Ban đầu, nhiều người vẫn ủng hộ người mẹ vì nghĩ bà lo cho sức khỏe của con. Nhưng đoạn trò chuyện sau đó mới thực sự gây "nghẹt thở". Khi cô bé hỏi bâng quơ: "Cơm của bố mẹ có ngon không?", người mẹ lập tức đáp lại đầy cay nghiệt: "Ngon hay không cũng chẳng liên quan gì đến mày!".

Câu nói như "giọt nước tràn ly" khiến đứa trẻ nổi giận: "Sao lại không liên quan? Con chỉ hỏi thăm thôi, con đâu có đòi ăn!".

Bữa ăn khiến ai cũng thấy ngạt thở.

Phía sau ống kính là sự lôi kéo cộng đồng vào bắt nạt trẻ em

Phản ứng của mọi người khi xem đoạn video không như người mẹ mong đợi. Thay vì chê trách đứa trẻ "hỗn", đa số đều đứng về phía cô bé. Ở lứa tuổi dậy thì nhạy cảm, việc bị bỏ đói cộng với cách nói chuyện "như tạt nước vào mặt" của mẹ ruột khiến đứa trẻ bùng nổ là điều dễ hiểu.

Đáng trách hơn cả là việc người mẹ quay clip rồi đăng lên mạng. Đây rõ ràng là hành động cố tình lôi kéo người lạ vào chửi bới con mình để kiếm lượt xem. Người mẹ này hoàn toàn không nghĩ đến việc nếu bạn bè, thầy cô xem được clip, cô bé sẽ phải giấu mặt đi đâu khi đến trường. "Tôi không ngồi ăn, chỉ xem thôi mà cũng "ngộp thở", một cư dân mạng bình luận.

Dạy con bằng cách chèn ép: Khi "vì tốt cho con" là cái cớ để hành hạ

Thực chất, đây không phải là dạy dỗ, mà là hành hạ tinh thần bằng cách kiểm soát quá đáng. Một cô bé 12 tuổi đang tuổi ăn tuổi học, áp lực bài vở nặng nề mà bị ép nhịn ăn thiếu khoa học là một sự đầy đọa cả về thân xác lẫn tâm hồn.

Nếu thật lòng thương con, cha mẹ sẽ không dùng cách cực đoan và nhục mạ như vậy. Cái mác "vì tốt cho con" thực chất chỉ là cái cớ để người mẹ thỏa mãn tính thích áp đặt, hoặc để che đậy nỗi xấu hổ của bản thân vì cho rằng con gái béo làm mình "mất mặt".

Giữa vẻ đẹp bên ngoài và sức khỏe, một người làm cha làm mẹ tỉnh táo sẽ chọn sức khỏe. Cân nặng 64kg ở tuổi 12 có thể hơi đậm người, nhưng chưa đến mức phải dùng những lời lẽ nặng nề để chà đạp lên lòng tự trọng của con như thế.

Sự chèn ép hà khắc, những lời mỉa mai và việc đem chuyện riêng của con lên mạng để bêu rếu không bao giờ là yêu thương. Dạy con đúng cách phải dựa trên sự tôn trọng, thay vì bắt chẹt và phủ nhận mọi thứ về con. Cách làm này không chỉ giết chết sự tự tin của trẻ mà còn đẩy con vào nỗi tuyệt vọng, không còn tin vào chính mình.