Diễn biến MỚI NHẤT vụ 2 nữ sinh đỡ cụ bà ngã xe, bị đòi bồi thường 844 triệu đồng

Vụ việc hai nữ sinh THCS tại TP. Phủ Điền (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) bị yêu cầu bồi thường số tiền lớn sau khi đỡ một cụ bà bị ngã đang gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội và mới đã có diễn biến mới.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 22/2, cụ bà - người từng yêu cầu bồi thường 220.000 nhân dân tệ (khoảng 844 triệu đồng) đã chính thức rút đơn kiện. Hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải trước thời điểm vụ án dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 26/2 tại Tòa án Lingchuan, TP. Putian.

Trước đó, Wang Ziqing (14 tuổi) và Zhu Jiayuan (15 tuổi) khi đang đi xe máy điện đã chứng kiến một cụ bà ngã xuống đường và lập tức dừng lại đỡ bà dậy. Tuy nhiên, sau đó cụ bà cho rằng chính sự xuất hiện của chiếc xe đã khiến bà giật mình, mất lái và té ngã.

Hai nữ sinh giúp đỡ cụ bà bị ngã xe

Cảnh sát giao thông địa phương phân loại đây là “tai nạn giao thông không tiếp xúc”. Kết quả điều tra cho thấy cụ bà chịu trách nhiệm chính do không chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Wang - người điều khiển xe bị xác định có trách nhiệm phụ vì chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và không giảm tốc khi đi qua giao lộ. Jiayuan - người ngồi sau được xác định không có lỗi.

Dù vậy, cụ bà vẫn đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường tổng cộng 220.000 nhân dân tệ (khoảng 844 triệu đồng). Trong đó, chi phí điều trị thực tế cho 12 ngày nằm viện là hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 75 triệu đồng), phần còn lại bao gồm phí chăm sóc, tổn thất tinh thần và nhiều khoản khác.

Mức yêu cầu bồi thường này nhanh chóng vấp phải làn sóng tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng con số này vượt xa thiệt hại thực tế và tạo tiền lệ không tốt đối với những người sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn.

Ngày 21/2, mẹ của một trong hai nữ sinh xác nhận cụ bà đã rút đơn kiện. Gia đình các em cũng đã xóa những video liên quan để tránh ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt. “Các con sắp nhập học trở lại. Gia đình lo cháu không chịu nổi áp lực tâm lý, sợ ảnh hưởng đến việc học nên mong muốn giải quyết sớm”, phụ huynh này chia sẻ.

Người mẹ cho biết thêm gia đình không muốn kéo dài ồn ào trên mạng. Khi được hỏi về căn cứ xác định trách nhiệm phụ của cảnh sát giao thông, bà chỉ nói ngắn gọn: “Sự việc đã được giải quyết, chúng tôi không muốn nói thêm”.

Vụ việc vốn được ấn định xét xử vào ngày 26/2, song việc nguyên đơn rút đơn đồng nghĩa vụ án không còn tiếp tục. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nếu đưa ra tòa, yêu cầu bồi thường của cụ bà là hơn 830 triệu đồng, trong khi chi phí điều trị thực tế khoảng 75 triệu đồng thì rất khó được chấp nhận. Việc rút đơn ở thời điểm này được xem là lựa chọn hợp lý, giúp cả hai bên “rút lui trong thể diện” và tránh những tổn thất lớn hơn nếu vụ việc kéo dài.

Trước đó, không ít người hiểu nhầm rằng hai nữ sinh hoàn toàn vô can và chỉ bị “ăn vạ” sau hành động giúp đỡ. Tuy nhiên, theo phân định trách nhiệm, việc các em không giảm tốc độ khi qua giao lộ là yếu tố gián tiếp dẫn đến tai nạn, vì vậy phải chịu trách nhiệm phụ trong phạm vi luật định, điều này tách biệt với hành động đỡ người sau đó.

Theo Sohu, 163