Nhân vật bí ẩn nhất trong Doraemon nhưng cứ hễ xuất hiện hào quang nhân vật chính bị lu mờ, từng được gán ghép với Shizuka

Trong thế giới Doraemon tưởng như đã quá quen thuộc, nơi Nobita luôn là trung tâm của mọi rắc rối, Shizuka gắn với sự dịu dàng, Jaian đại diện cho sức mạnh còn Suneo là sự lanh lợi có phần khoe khoang, vẫn tồn tại một nhân vật đặc biệt. Một nhân vật mà cứ mỗi lần xuất hiện, ánh sáng dành cho “nhân vật chính” gần như mờ đi trông thấy. Nhân vật ấy là Dekisugi, cậu bạn học luôn được xem là hình mẫu hoàn hảo và cũng là cái tên từng được rất nhiều khán giả gán ghép với Shizuka.

Dekisugi chính là hình mẫu trong mắt nhiều người.

Điều khiến Dekisugi trở nên đặc biệt trước hết nằm ở vị trí của cậu trong mạch truyện. Dekisugi không xuất hiện thường xuyên. Cậu không đồng hành cùng Nobita qua từng tập, cũng không giữ vai trò gây cười hay tạo xung đột. Mỗi lần Dekisugi xuất hiện thường rất ngắn, đôi khi chỉ vài khung hình, vài câu thoại. Thế nhưng chính sự hiếm hoi đó khiến sự có mặt của cậu trở nên nổi bật. Giống như một lời nhắc thầm lặng rằng trong thế giới này, bên cạnh những nhân vật đầy khuyết điểm mà chúng ta quen thuộc, vẫn tồn tại một kiểu con người khác, điềm tĩnh hơn, vững vàng hơn và khó bị lay chuyển hơn.

Dekisugi thông minh một cách tự nhiên. Cậu học giỏi toàn diện, không chỉ giỏi toán hay khoa học mà còn am hiểu văn chương, lịch sử, thiên văn. Tuy nhiên, trí tuệ không phải yếu tố duy nhất khiến Dekisugi trở thành nhân vật làm lu mờ hào quang của Nobita. Điều đáng nói hơn nằm ở thái độ sống. Dekisugi không khoe khoang thành tích, không coi sự vượt trội của mình là công cụ để đứng trên người khác. Cậu sẵn sàng giúp bạn bè giải bài, giải thích cặn kẽ và kiên nhẫn. Ở Dekisugi có một sự điềm đạm rất hiếm, một kiểu chín chắn vượt xa độ tuổi học sinh tiểu học mà bộ truyện xây dựng.

Chính sự điềm đạm đó khiến mỗi lần Dekisugi đứng cạnh Shizuka, không khí câu chuyện thay đổi rõ rệt. Shizuka khi ở bên Nobita thường dịu dàng và bao dung, đôi lúc giống như một người luôn phải nhường nhịn. Còn khi ở bên Dekisugi, Shizuka hiện lên như một cô bé ham học, tò mò với thế giới, sẵn sàng trò chuyện về sách vở, khoa học và những điều vượt ra ngoài khuôn khổ của trò nghịch ngợm thường ngày. Sự tương tác ấy không ồn ào nhưng rất tự nhiên, tạo cảm giác cân bằng và đồng điệu. Chính từ đây, những gán ghép giữa Dekisugi và Shizuka bắt đầu xuất hiện trong lòng khán giả.

Việc Dekisugi từng được xem là người phù hợp với Shizuka không đơn thuần là trí tưởng tượng của người xem. Nó phản ánh một suy nghĩ rất đời. Trong cuộc sống thực, một người như Dekisugi hội tụ gần như đầy đủ những tiêu chí mà xã hội vẫn xem là lý tưởng. Thông minh, tử tế, điềm tĩnh, có định hướng tương lai rõ ràng. Khi đặt cạnh Nobita, sự đối lập ấy trở nên rõ nét đến mức khiến người xem không khỏi đặt câu hỏi. Nếu không có Doraemon, nếu không có phép màu từ tương lai, liệu Nobita có còn là lựa chọn duy nhất trong câu chuyện của Shizuka hay không.

Dekisugi chính là con nhà người ta chính hiệu.

Thế nhưng điều làm nên chiều sâu của Doraemon nằm ở chỗ, Dekisugi dù hoàn hảo đến đâu cũng không bao giờ trở thành trung tâm. Doraemon không kể câu chuyện về những người đã sẵn sàng chiến thắng. Bộ truyện này lựa chọn theo chân một cậu bé yếu đuối, hay mắc sai lầm và luôn cần giúp đỡ. Dekisugi xuất hiện không phải để thay thế Nobita, mà để tạo ra một phép so sánh âm thầm. Mỗi lần cậu có mặt, Nobita buộc phải đối diện với cảm giác thua kém, và người xem cũng phải đối diện với câu hỏi quen thuộc của đời sống. Nếu không có phép màu, nếu không có ai kéo mình lên, mình sẽ đứng ở đâu giữa thế giới này.

Ở một tầng nghĩa khác, Dekisugi giống như hình ảnh lý tưởng mà nhiều người lớn từng mong muốn cho con em mình. Một học sinh ngoan, học giỏi, không gây rắc rối, không khiến ai phải lo lắng. Nhưng Doraemon không để hình mẫu ấy chiến thắng câu chuyện. Bởi nếu Dekisugi trở thành nhân vật trung tâm, Doraemon sẽ đánh mất tinh thần nhân văn của mình. Câu chuyện sẽ biến thành một bản ca ngợi sự hoàn hảo, nơi những người chậm chạp và vụng về không còn chỗ đứng.

Có lẽ vì thế, Dekisugi luôn đứng ở rìa của câu chuyện nhưng chưa bao giờ mờ nhạt. Khi còn nhỏ, không ít khán giả cảm thấy khó chịu với Dekisugi vì cậu quá giỏi, quá khác biệt. Nhưng khi trưởng thành, nhiều người dần nhìn Dekisugi bằng ánh mắt khác. Cậu không phải đối thủ của Nobita, càng không phải kẻ cướp đi vai trò của nhân vật chính. Dekisugi là lời nhắc nhở rằng thế giới này luôn tồn tại những người tốt hơn, giỏi hơn, phù hợp hơn theo tiêu chuẩn chung. Và điều quan trọng không phải là đánh bại họ, mà là học cách chấp nhận bản thân mình khi đứng cạnh họ.

Nhân vật bí ẩn nhất trong Doraemon không phải vì Dekisugi có quá khứ khó đoán hay thân phận đặc biệt. Sự bí ẩn của cậu nằm ở chỗ cậu đại diện cho một khả năng khác của cuộc đời, một con đường mà Nobita không thể đi nhưng vẫn phải nhìn thấy. Và chính trong những khoảnh khắc hào quang nhân vật chính bị lu mờ ấy, Doraemon đã gửi gắm một thông điệp rất người lớn. Không phải ai sinh ra cũng để trở thành người xuất sắc nhất, nhưng ai cũng xứng đáng có một hành trình trưởng thành của riêng mình, kể cả khi hành trình đó bắt đầu từ những yếu đuối rất nhỏ.