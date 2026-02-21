1 nữ ca sĩ Việt nói thảng về quan điểm: "Có con dâu là mất con trai"

"Có con dâu là mất con trai" - câu nói quen thuộc này từ lâu vẫn lẩn khuất trong không ít cuộc trò chuyện của các bà mẹ Việt. Nó phản ánh một nỗi lo rất đời thường: khi con trai trưởng thành, lập gia đình, sợi dây gắn bó với mẹ sẽ dần nới lỏng. Với nhiều người, đó gần như là một quy luật tâm lý khó tránh.

Tuy nhiên, ca sĩ Ngọc Khuê trong một chia sẻ mới đây lại cho thấy một góc nhìn khác, nhẹ nhàng, hiện đại và khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngày đầu năm mới, nữ ca sĩ đã đăng tải một bức tâm thư dài gửi con trai Tony (tên thật Lê Anh Dũng), cậu bé nay đã bước sang tuổi 19 và đang là sinh viên đại học. Tony là con chung của Ngọc Khuê với người chồng đầu tiên. Sau cuộc hôn nhân kết thúc năm 2012, cậu bé 5 tuổi khi ấy sống cùng mẹ và lớn lên trong sự đồng hành sát sao của nữ ca sĩ.

ca sĩ Ngọc Khuê và con trai

Trong thư, Ngọc Khuê miêu tả con trai là người sống tình cảm, nhạy cảm và có xu hướng giấu cảm xúc trong im lặng. Nhưng điều khiến mạng xã hội chú ý hơn cả lại là… bức thư thứ hai, "tâm thư gửi con dâu tương lai" được nữ ca sĩ đăng kèm đầy dí dỏm.

Có con dâu là "lời thêm một cô con gái"

Ngay mở đầu, Ngọc Khuê đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về câu nói quen thuộc: cô không tin rằng có con dâu là mất con trai. Với nữ ca sĩ, đó đơn giản là "lời thêm một cô con gái", còn con trai thì chỉ là… có thêm một người cùng thương.

Trong bức thư, cô nhắn nhủ cô gái sẽ bước vào cuộc đời Tony bằng giọng điệu vừa hài hước vừa chân thành:

"Mẹ không mong con phải hoàn hảo, cũng chẳng cần con giỏi giang xuất chúng. Mẹ chỉ mong con yêu Tony một cách chân thành. Vì khi một người yêu Tony bằng sự thật lòng, con sẽ nhận lại một tình yêu rất 'đáng đồng tiền bát gạo'".

Không tô vẽ con trai bằng những lời hoa mỹ, Ngọc Khuê chọn cách giới thiệu Tony rất đời thường: không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng biết nhớ người khác thích ăn gì, âm thầm lo khi người mình thương mệt và sẵn sàng lắng nghe những điều nhỏ xíu.

"Gia đình đã dạy con trai của mẹ sống biết quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu, nên nếu một ngày con thấy mình được yêu theo cách rất tử tế thì cứ yên tâm nhé, đó là 'hàng chuẩn', không phải phiên bản thử nghiệm đâu", cô viết.

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn "nhắc khéo" con dâu tương lai một chi tiết rất… của mẹ: "Nhưng này, thỉnh thoảng hãy ôm cậu ấy nhiều một chút. Bên ngoài có thể trưởng thành đấy nhưng bên trong vẫn là một trái tim mềm và khá nhạy cảm".

"Mẹ hy vọng khi con đến, hai đứa sẽ không chỉ là người yêu mà còn là nơi bình yên của nhau, cùng cười thật nhiều, nắm tay nhau qua những ngày không dễ và chọn ở lại ngay cả khi cuộc đời có lúc chông chênh", Ngọc Khuê nhắn gửi con dâu tương lai.

Giọng văn nhẹ nhàng, thân thiện nhưng đầy hy vọng của Ngọc Khuê khiến nhiều người cảm nhận rõ hình ảnh một bà mẹ hiện đại, người chọn tôn trọng cảm xúc của con thay vì kiểm soát.

Không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Khuê có thể tự tin nhắn gửi con dâu tương lai bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy. Đằng sau đó là cả một quá trình nuôi dạy, khi người mẹ không chỉ quan tâm con học giỏi hay thành công, mà chú trọng bồi đắp nhân cách, sự tinh tế trong cách yêu thương người khác.

Thực tế, trước đó nữ ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ về mối quan hệ gần gũi với con trai. Tony được nhận xét là hiếu động, tự lập và rất quan tâm bảo vệ mẹ.

Bởi phía sau câu chuyện tưởng như vui vui ngày Tết là một thông điệp khá rõ: mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không nhất thiết phải bắt đầu bằng sự phòng thủ. Trong bối cảnh không ít gia đình vẫn mang nặng tâm lý "giữ con", "sợ mất con", lựa chọn của Ngọc Khuê cho thấy một hướng tiếp cận khác cởi mở hơn, tin tưởng hơn.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, cho rằng khi người mẹ đủ an tâm về tình cảm của con trai, họ sẽ bớt cảm giác cạnh tranh vô hình với người bạn đời của con. Ngược lại, nếu khởi đầu bằng tâm thế lo giữ lo mất, mối quan hệ sau này rất dễ căng thẳng.

Dĩ nhiên, mỗi gia đình một hoàn cảnh. Không phải bà mẹ nào cũng dễ dàng buông nỗi lo khi con trai trưởng thành. Nhưng câu chuyện của Ngọc Khuê ít nhiều gợi ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: tình cảm trong gia đình không phải chiếc bánh phải chia phần, mà có thể là vòng tròn được nới rộng.