Xin tiền mua iPhone mới nhưng không được, cậu bé tự đi làm thêm để tích góp và quyết định cuối cùng gây shock

Một câu chuyện nhỏ được chia sẻ trên Tân Dân Vãn Báo của Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, xoay quanh cách một gia đình châu Âu dạy con hiểu về giá trị của đồng tiền ngay từ khi còn nhỏ.

Theo bài viết, một người đàn ông Đức kể lại trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình nuôi dạy con trai. Khi cậu bé xin tiền bố để mua một chiếc iPhone mới, thay vì đáp ứng ngay hay từ chối thẳng thừng, người bố chỉ nhẹ nhàng nói với con rằng nếu thật sự muốn, con nên tự đi kiếm tiền để mua.

Không ngờ, cậu bé đã nghiêm túc thực hiện lời khuyên ấy. Suốt kỳ nghỉ hè, con trai anh nhận làm đủ thứ công việc lặt vặt để tích góp. Sau nhiều tuần lao động, số tiền cậu kiếm được cuối cùng cũng đủ để mua chiếc điện thoại mong muốn.

Thế nhưng, điều khiến người bố bất ngờ lại đến sau đó. Khi nhìn lại những ngày hè đổ mồ hôi, cảm nhận rõ ràng sự khó nhọc của việc kiếm tiền, cậu bé đã đưa ra một quyết định khác: gửi toàn bộ số tiền vào tiết kiệm và tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại cũ.

Theo các chuyên gia giáo dục trẻ em, đây không chỉ là một câu chuyện về chi tiêu, mà là minh chứng cho việc trẻ chỉ thật sự hiểu giá trị của tiền bạc khi được trực tiếp trải nghiệm quá trình tạo ra nó.

Ở nhiều quốc gia, trẻ em đã được tiếp cận với khái niệm tài chính từ rất sớm

Bài viết cũng dẫn lời một chuyên gia giáo dục tại Trung Quốc cho biết, ở nhiều quốc gia, trẻ em đã được tiếp cận với khái niệm tài chính từ rất sớm thông qua các hoạt động như lao động, tiêu dùng, gửi tiết kiệm và quản lý chi tiêu cá nhân. Ngược lại, trong nhiều gia đình Á Đông, việc nói chuyện tiền bạc với trẻ vẫn còn là điều khá nhạy cảm, thậm chí bị né tránh.