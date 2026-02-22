Xem camera nhà đêm giao thừa, con gái bật khóc khi thấy bố vẫn bày hai bộ bát đũa

Tết đến, điều khiến người ta dễ chạnh lòng nhất đôi khi không phải chuyện gì lớn lao mà là nỗi cô đơn lặng lẽ của cha mẹ ẩn trong từng chi tiết nhỏ. Mới đây, một đoạn camera gia đình tại Trung Quốc đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Vì không thể về quê ăn Tết, một cô con gái trong câu chuyện tiện tay mở camera trong nhà lên xem. Trên màn hình là cảnh bố cô lặng lẽ đón giao thừa một mình. Chỉ nhìn vài giây, cô đã không kìm được nước mắt.

Đêm giao thừa, nhà người ta rộn ràng tiếng cười, mâm cơm tất niên đủ đầy, quây quần bên nhau xem chương trình mừng năm mới. Còn trong căn nhà ấy, mọi thứ im ắng đến nao lòng.

Trên bàn không có sơn hào hải vị, chỉ là một bát sủi cảo giản dị. Người bố ngồi một mình, chậm rãi ăn từng miếng. Điều khiến ai cũng nghẹn lại là dù chỉ có một người, ông vẫn cẩn thận bày hai bộ bát đũa như thể con gái vẫn đang ngồi đối diện, cùng ông đón năm mới.

Xem camera thấy cảnh bố phải ăn giao thừa một mình, cô gái không nhịn được nước mắt (Ảnh: Sohu)

Chính chi tiết nhỏ ấy đã chạm thẳng vào tim cô con gái. Ở đầu dây bên này màn hình, cô vừa nhìn vừa khóc. Bình thường mỗi lần gọi điện, bố luôn cười nói mình vẫn ổn, ăn ngon ngủ yên, bảo con cứ yên tâm làm việc, đừng lo cho gia đình. Nhưng hình ảnh trong camera lại khác hẳn. Một đêm giao thừa chỉ có một người, một bữa cơm tất niên lặng lẽ đến xót xa.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Rất nhiều người đồng cảm. Những ai đi làm xa, lấy chồng xa, hoặc vì hoàn cảnh chưa thể về nhà đều nói rằng cha mẹ mình cũng vậy, luôn "báo tin vui, giấu nỗi buồn", không bao giờ nói nhớ con, càng không than cô đơn, chỉ sợ con bận việc, sợ trở thành gánh nặng.

Nhưng không nói ra không có nghĩa là không mong nhớ. Một bộ bát đũa được bày thêm, một bát sủi cảo đơn sơ, bóng lưng lặng lẽ trong đêm giao thừa..., tất cả đều là nỗi nhớ con không thốt thành lời.

Nhiều người xem xong đã lập tức gọi video về nhà. Dù chỉ trò chuyện vài câu, hỏi han đôi lời, họ cũng muốn cha mẹ biết rằng mình vẫn luôn nghĩ đến gia đình.

Được biết, cô gái sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng kể trên, ngay ngày hôm sau đã cùng em trai lái xe hơn 800km về nhà. Lái xe đến tối mịt nhưng nhìn cảnh bố rưng rưng ra đón, chị em cô cảm thấy vô cùng xứng đáng.

"Em gái tôi sống ở gần bố. Trưa hôm đó, em tôi đã về ăn cơm cùng bố rồi, tối đến thì về bên chồng theo phong tục địa phương, thành ra tối đó chỉ có mình bố tôi ở nhà. Lúc xem camera tôi buồn lắm, khóc luôn tại chỗ, thương bố vô cùng. Sau Tết chắc chị em tôi sẽ bàn lại về việc đón bố về từng nhà ở cho vui", cô cho biết thêm.

Chị em cô gái đã quyết định lái hơn 800km về nhà đoàn tụ với bố sau khi xem camera (Ảnh: Sohu)

Chúng ta thường bận rộn với công việc, với cuộc sống, hay tự nhủ "khi nào rảnh sẽ về", "khi nào khá giả hơn sẽ bù đắp". Nhưng cha mẹ mỗi năm một già đi. Điều họ mong mỏi chưa bao giờ là tiền bạc hay vật chất, mà chỉ là được con cái quây quần, cùng ăn một bữa cơm ngày Tết.

Tình yêu của cha mẹ hiếm khi nói thành lời. Nó nằm trong những điều nhỏ bé: thêm một đôi bát đũa trên bàn ăn, lời dặn dò trước khi con ra khỏi cửa, câu "Bố mẹ không sao đâu, con cứ yên tâm" qua điện thoại.

Đôi khi, sự quan tâm không cần điều gì lớn lao. Một cuộc gọi nhiều hơn, một lần mở video, một câu hỏi han đúng lúc, với cha mẹ, như vậy đã đủ.

Theo Sohu