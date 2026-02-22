Người mẹ nhận được lời đề nghị bất ngờ với số tiền lì xì, 3 năm sau đó, các con đã tích lũy được cả 1 kho báu

Sau Tết Nguyên đán, câu chuyện xử lý tiền lì xì của trẻ nhỏ lại trở thành đề tài được nhiều gia đình quan tâm. Không ít phụ huynh đau đầu vì con muốn tự giữ tiền, trong khi cha mẹ lo con chưa đủ khả năng quản lý. Tuy nhiên, một gia đình tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã có cách làm đáng chú ý: hướng dẫn con dùng tiền lì xì để mua vàng tích lũy dài hạn.

Ba năm trước, trong một bữa cơm gia đình, chị Mã người từng đầu tư vàng vô tình chia sẻ về khoản sinh lời gần đây. Không ngờ, cô con gái lớn khi đó học lớp 4 đã đề nghị: “Mẹ ơi, con có thể dùng tiền lì xì để mua vàng không?”.

Thay vì gạt đi, chị Mã chọn cách đồng hành. “Gia đình tôi khá dân chủ. Khi con có ý tưởng, tôi nghĩ nên cho con thử. Dù có sai hay tốn kém một chút thì đó cũng là bài học”, chị chia sẻ.

Sau khi tìm hiểu, hai chị em, hiện một em học lớp 8, một em lớp 6 quyết định mua vàng vật chất thay vì vàng tài khoản, vì “cầm được trong tay sẽ yên tâm hơn”.

Mỗi bé khi đó dùng khoảng hơn 35 triệu đồng tiền lì xì và tiền mừng tuổi để mua các hạt vàng nhỏ (loại có phí gia công thấp). Những “hạt vàng” này được cất giữ cẩn thận như một “kho bí mật” của riêng mình.

Từ đó, gia đình thống nhất một nguyên tắc: tiền lì xì và tiền mừng sinh nhật những năm sau có thể quy đổi thành vàng nếu các con đồng ý. Sau 3 năm, mỗi chị em đã tích lũy được hơn 40 gram vàng.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng mạnh và nhiều thời điểm lập đỉnh, giá trị số vàng này hiện đã tăng gần gấp đôi so với thời điểm mua ban đầu. Tính theo giá vàng hiện tại, “kho vàng mini” của mỗi bé có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, theo người mẹ, điều đáng quý nhất không nằm ở khoản lãi.

“Có lần tôi than giá vàng tăng nhanh quá, con gái út liền lấy vàng ra đếm từng hạt, vừa đếm vừa tính nhẩm xem giờ mỗi hạt đáng giá bao nhiêu. Nhìn con hào hứng mà tôi cũng thấy vui”, chị kể.

Ba năm “thử nghiệm” dạy con quản lý tiền đã mang lại những thay đổi rõ rệt. Hai bé bắt đầu biết so sánh giá khi mua đồ dùng học tập, vào siêu thị sẽ xem kỹ nhãn giá trước khi quyết định. Khi thích một món đồ, các em tự hỏi: “Mình thực sự cần hay chỉ thích thôi?”.

Cô chị gần đây muốn đổi xe đạp đã chủ động đề nghị trích một phần tiền tích lũy để chi trả. Trong khi đó, cô em đã biết từ chối những món đồ chơi mua theo cảm hứng nhất thời.

Theo các chuyên gia giáo dục tài chính, việc cho trẻ làm quen với khái niệm tiết kiệm và đầu tư từ sớm là cần thiết, nhưng phải có sự giám sát và định hướng của cha mẹ. Quan trọng không phải là chọn vàng, gửi tiết kiệm hay hình thức nào khác, mà là giúp trẻ hiểu giá trị của đồng tiền và trách nhiệm đi kèm.

“Cho con quản lý tiền, mục tiêu ban đầu của tôi không phải để kiếm lời”, chị Mã nhấn mạnh. “Tôi chỉ muốn con học cách chịu trách nhiệm với tiền của mình. Số vàng có thể tăng hoặc giảm giá, nhưng kỹ năng quản lý tài chính thì sẽ theo con cả đời”.

Câu chuyện trên cho thấy, tiền lì xì không chỉ là niềm vui đầu năm mà còn có thể trở thành bài học tài chính đầu đời, nếu cha mẹ biết cách đồng hành đúng cách.

Nguồn: Sohu