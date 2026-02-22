Ngày nghỉ Tết cuối cùng mà làm những việc này, bạn đích thị là người EQ thấp!

Ngày nghỉ Tết cuối cùng thường là thời điểm nhạy cảm, khi tâm trí con người bị giằng xé giữa dư âm của những buổi tiệc tùng và áp lực của guồng quay công việc sắp tới. Trong khi những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao sử dụng ngày này để "tái tạo" năng lượng và chuẩn bị một tâm thế vững vàng thì những người EQ thấp lại thường rơi vào vòng xoáy của sự hỗn loạn.

Nếu bạn đang để ngày cuối cùng của kỳ nghỉ trôi qua trong 3 hành động dưới đây, bạn đang vô tình tự trừ điểm chuyên nghiệp và làm kiệt quệ tinh thần của chính mình.

Đắm chìm vào những cuộc vui quá đà đến sát giờ đi làm

Đây là biểu hiện của sự thiếu kiểm soát và thiếu trách nhiệm với bản thân. Người có EQ thấp thường mang tâm lý "chơi nốt", "xõa nốt" bằng những bữa tiệc rượu say sưa hay những cuộc chơi xuyên đêm vào đúng ngày nghỉ cuối cùng.

Ảnh minh họa: Pinterest

Họ không hiểu rằng việc để cơ thể rơi vào trạng thái kiệt quệ và đầu óc mụ mị ngay trước ngày khai xuân sẽ gây ra một hệ lụy dây chuyền. Nó không chỉ khiến bạn bắt đầu năm mới bằng sự uể oải, mà còn gián tiếp làm ảnh hưởng đến tiến độ của đồng nghiệp và tập thể. Sự tinh tế nằm ở chỗ biết điểm dừng, để cơ thể được nghỉ ngơi thực sự trước khi bước vào một hành trình dài phía trước.

Phát tán năng lượng tiêu cực bằng việc than vãn "hết Tết rồi"

Những dòng trạng thái u sầu trên mạng xã hội hay những lời than thở về việc phải đi làm trở lại chính là "độc tố" tàn phá tinh thần của cả cộng đồng. Người có EQ thấp thường chỉ tập trung vào sự tiếc nuối cá nhân mà quên mất rằng mọi người xung quanh cũng đang nỗ lực để lấy lại thăng bằng.

Thay vì lan tỏa năng lượng tích cực hoặc những lời chúc khởi đầu thuận lợi, họ lại chọn cách gieo rắc sự chán nản. Một người có bản lĩnh sẽ hiểu rằng công việc chính là phương tiện để tạo ra những kỳ nghỉ Tết tiếp theo và việc chào đón ngày làm việc mới với nụ cười chính là cách tốt nhất để thu hút vận may cho cả năm.

Bỏ qua việc sắp xếp lại không gian sống và kế hoạch công việc

Sự hỗn loạn trong ngôi nhà và trong tâm trí vào ngày nghỉ cuối cùng tố cáo một khả năng tổ chức kém cỏi. Nhiều người để mặc nhà cửa bừa bãi sau những ngày Tết, vali đồ đạc chưa dọn và tuyệt đối không đụng đến sổ tay công việc cho đến sáng ngày nghỉ cuối cùng.

Ảnh minh họa: Pinterest

Việc thiếu đi một "bước đệm" chuẩn bị khiến bạn dễ bị rơi vào trạng thái sốc nhiệt công sở và mất kiểm soát trước những email tồn đọng. Người có EQ cao luôn dành ít nhất vài tiếng trong ngày cuối cùng để dọn dẹp lại góc làm việc, liệt kê 3 việc quan trọng nhất cần làm vào ngày mai. Sự chỉn chu này không chỉ giúp bạn an tâm mà còn là thông điệp gửi tới chính mình: Tôi đã sẵn sàng để bứt phá.

Kết

Đừng để ngày nghỉ cuối cùng trở thành "hậu quả" của những ngày vui, mà hãy biến nó thành "đòn bẩy" cho những thành công sắp tới. Trí tuệ cảm xúc không nằm ở đâu xa xôi, nó nằm ngay trong cách bạn trân trọng thời gian, trân trọng sức khỏe và tôn trọng nhịp sống chung của cộng đồng.

Khi bạn biết cách khép lại kỳ nghỉ bằng sự tĩnh lặng, ngăn nắp và lòng biết ơn, bạn đang tự tay kiến tạo nên một phong thủy tốt nhất cho sự nghiệp của mình. Hãy để ngày làm việc đầu tiên của năm mới là một sự khởi đầu đầy kiêu hãnh, nơi mà sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn sẽ được đền đáp bằng những kết quả vượt bậc.