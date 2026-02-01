Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch nghỉ lễ, Tết của học sinh, sinh viên được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động cùng các văn bản hướng dẫn ban hành hằng năm. Từ khung thời gian này, nhiều tỉnh, thành và các trường đại học trên cả nước đã lần lượt công bố kế hoạch nghỉ Tết cho năm học.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dịp nghỉ tiếp theo trong năm 2026 của học sinh là Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch). Năm 2026, ngày này rơi vào Chủ nhật 26/4 nên học sinh sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4 theo quy định. Với những đơn vị không tổ chức dạy và học vào thứ Bảy, học sinh có thể được nghỉ liên tục 3 ngày, từ 25/4 đến hết 27/4.

Cũng trong tháng 4, học sinh và sinh viên sẽ có thêm kỳ nghỉ nhân dịp lễ 30/4 và 1/5. Nếu không học vào thứ Bảy, thời gian nghỉ có thể kéo dài 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5, do hai ngày nghỉ chính thức liền kề với hai ngày cuối tuần.

Sau Tết Bính Ngọ 2026, học sinh cả nước chuẩn bị bước vào chuỗi ngày nghỉ mới.

Kỳ nghỉ lễ cuối cùng trong năm 2026 là Quốc khánh. Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ hai ngày gồm 2/9 và ngày liền kề trước đó là 1/9. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31/8) sang thứ Bảy (22/8). Như vậy, tùy theo kế hoạch cụ thể của từng trường, học sinh, sinh viên có thể được nghỉ tối đa 5 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư 2/9.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương đây sẽ là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Năm 2026 là năm đầu tiên người lao động được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày 24/11 rơi vào thứ Ba, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày. Như vậy, khả năng cao là các bạn học sinh, sinh viên sẽ có thêm một ngày nghỉ nữa.

Về nguyên tắc chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khung kế hoạch thời gian năm học để các địa phương chủ động xây dựng lịch học và lịch nghỉ lễ, Tết phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng vẫn phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học theo quy định. Bộ cũng yêu cầu học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các Sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục sắp xếp thời gian nghỉ bảo đảm tiến độ năm học.