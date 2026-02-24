4 dấu hiệu nhận biết người bận rộn giả tạo sau Tết

Sáng mùng 7, mùng 8 khai xuân, trong khi cả văn phòng đang nỗ lực lấy lại nhịp độ công việc, chúng ta rất dễ bắt gặp những nhân sự luôn trong trạng thái "đầu tắt mặt tối". Họ đi lại hối hả, thở dài thườn thượt và liên tục than vãn về khối lượng công việc khổng lồ tồn đọng sau Tết. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các nhà quản trị tinh đời, sự bận rộn này đôi khi chỉ là một lớp vỏ bọc tinh vi.

Dưới đây là 4 dấu hiệu tố cáo một người đang "diễn" vai bận rộn để né tránh trách nhiệm hoặc gây ấn tượng ảo với cấp trên:

Luôn miệng than vãn về đống email và tin nhắn chưa đọc

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của người bận rộn giả tạo là họ dành quá nhiều thời gian để... nói về việc mình bận như thế nào. Thay vì tập trung xử lý dứt điểm các đầu việc, họ đi khắp các phòng ban hoặc nhắn tin vào nhóm chung chỉ để than thở về số lượng email tồn đọng.

Ảnh minh họa: Pinterest

Người có năng lực thực sự hiểu rằng việc xử lý tồn dư sau Tết là điều hiển nhiên; họ chọn cách im lặng và ưu tiên giải quyết những việc quan trọng nhất. Ngược lại, việc "loa tin" về sự bận rộn chỉ chứng tỏ họ đang loay hoay trong sự hỗn loạn và muốn mọi người phải ghi nhận nỗ lực ảo của mình.

Tạo ra những âm thanh và cử động "hối hả" một cách kịch tính

Người bận rộn giả tạo thường có xu hướng "drama hóa" không gian làm việc. Bạn sẽ thấy họ gõ bàn phím rất mạnh, đi lại như chạy trong văn phòng, nghe điện thoại với giọng điệu gấp gáp hoặc liên tục bày biện giấy tờ bừa bãi trên bàn để tạo cảm giác "ngập đầu".

Đây là một cơ chế phòng vệ tâm lý. Khi trông có vẻ quá bận, họ sẽ ít bị sếp giao thêm việc mới hoặc ít bị đồng nghiệp nhờ vả. Thực tế, sự chuyên nghiệp nằm ở sự điềm tĩnh và ngăn nắp; người làm việc hiệu quả luôn biết cách kiểm soát không gian và thời gian của mình một cách khoa học nhất.

Tham gia vào mọi cuộc họp nhưng không đưa ra giải pháp thực tế

Sau Tết là thời điểm của các cuộc họp định hướng và triển khai dự án. Người bận rộn giả tạo thường xuất hiện ở khắp nơi, ghi chép lia lịa và vẻ mặt luôn đăm chiêu suy nghĩ. Tuy nhiên, khi cần đưa ra một ý tưởng bứt phá hoặc một cam kết về tiến độ, họ thường dùng những câu nói mơ hồ như: "Để em nghiên cứu thêm", "Vấn đề này cần nhiều thời gian xử lý sau Tết"...

Họ dùng các cuộc họp như một tấm lá chắn để chứng minh mình đang hoạt động, nhưng thực tế lại không tạo ra bất kỳ giá trị thặng dư nào cho tập thể.

Ảnh minh họa: Pinterest

Thường xuyên làm thêm giờ nhưng tiến độ công việc vẫn dậm chân tại chỗ

Dấu hiệu "chốt hạ" chính là việc họ luôn là người rời văn phòng muộn nhất trong tuần đầu khai xuân, nhưng kết quả đầu ra lại vô cùng nghèo nàn. Sự bận rộn giả tạo thường đi kèm với thói quen trì hoãn. Họ dành cả ngày để làm những việc lặt vặt, lướt mạng xã hội xem dư âm Tết của bạn bè, rồi đến cuối ngày mới bắt đầu vắt chân lên cổ để làm bù nhằm mục đích "biểu diễn" sự tận tụy.

Một người thông minh thực sự nhìn vào kết quả chứ không nhìn vào số giờ ngồi tại ghế; họ hiểu rằng sự thăng tiến bền vững đến từ giá trị thực tế chứ không phải từ những ánh đèn bật muộn ở văn phòng.

Chất lượng công việc nằm ở hiệu quả, không nằm ở vẻ ngoài. SSừng để sự "bận rộn ảo" đánh lừa chính mình và làm xói mòn uy tín cá nhân. Sự chuyên nghiệp thực sự sau Tết nằm ở việc bạn biết cách "giảm xóc" cho tâm lý, tập trung vào những mục tiêu cốt lõi và xử lý công việc bằng một thái độ điềm tĩnh, sắc bén.

Khi bạn bớt than vãn và bắt tay vào hành động, bạn sẽ thấy rằng khởi đầu năm mới không hề đáng sợ như vẻ ngoài của nó. Hãy để năng suất lao động lên tiếng thay cho những lời thở dài, bởi đó mới chính là tấm danh thiếp rực rỡ nhất để bạn khẳng định vị thế của mình trong năm mới.