Theo thông tin ban đầu từ TTXVN, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/11, một số người đi đường phát hiện khói lửa bốc lên từ quán bar Romance (nằm trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn gây nguy cơ cháy lan các nhà dân bên cạnh. Do quán bar đã ngừng hoạt động nhiều năm, phía trước có hàng rào chắn nên người dân không thể tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: VŨ HỘI/ PLO

Một số người dân tại hiện trường cho biết, bên trong quán bar chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, bàn ghế cũ, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm một góc bảng hiệu quán karaoke chỉ trong vài phút.

Theo PLO, nhận được tin báo lực lượng PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã điều động xe cứu hoả đến hiện trường triển khai dập lửa. Sau một giờ triển khai dập lửa ngọn lửa đã được khống chế.

Được biết quán bar, karaoke Romance được xây dựng khoảng 10 năm trước và nổi tiếng khu vực huyện Trảng Bom khi đó về độ hoành tráng. Tuy nhiên một thời gian hoạt động quán bất ngờ đóng cửa và dừng hoạt động gần 6 năm nay bỏ hoang không sử dụng.

Khoảng 1 tiếng sau, lực lượng PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế được đám cháy. Ảnh: VŨ HỘI.

Bước đầu vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.