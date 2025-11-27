Bộ Ngoại giao thông tin vụ 5 nghi phạm người Việt bỏ trốn ở Campuchia

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (27/11), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang xác minh thông tin về vụ việc và sẽ tiến hành biện pháp bảo hộ công dân cần thiết với những người nêu trên.

Theo báo chí Campuchia, cô gái người Việt đã lẻn vào khu vực tòa án, đưa khẩu súng cho một bị cáo. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy nghi phạm đã nổ súng và cả nhóm bỏ chạy khỏi tòa án. Cho đến nay, 5 nghi phạm người Việt và 1 nghi phạm người Campuchia đã bị bắt lại ở ngoại ô TP. Svay Rieng.

Cô gái người Việt đưa súng giúp các nghi phạm bỏ trốn khỏi tòa án.

Liên quan đến vụ cháy các tòa chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc) khiến nhiều người thiệt mạng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau (Trung Quốc) ngay lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng nước sở tại để tìm hiểu thông tin xem có người Việt Nam bị ảnh hưởng hay không, liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Hồng Kông để nắm thông tin và sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin Bộ Ngoại giao nhận được từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam, cho đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong vụ cháy.

Trả lời câu hỏi về việc phối hợp với Hàn Quốc để xử lý vụ án 1 công dân Hàn Quốc tử vong được tìm thấy trong chiếc túi ở TPHCM, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo đến cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam về vụ việc. Các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra để làm rõ.