Hà Nội: 5 người thoát nạn trong vụ cháy nhà trên đường Bưởi

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại một nhà dân trên đường Bưởi (phường Giảng Võ, TP Hà Nội). Lập tức, 4 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 8 và số 10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, cùng cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

Được biết, điểm cháy xảy ra tại phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng, 1 tum.

Khói bốc lên các tầng cao ngôi nhà.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã giúp 5 người trong ngôi nhà (4 người lớn, 1 trẻ nhỏ) thoát ra ngoài an toàn.

Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.