Ngày thứ 2 ngập lụt: Mạng xã hội dồn dập lời kêu cứu, người già kiệt sức, trẻ nhỏ bất tỉnh giữa cơn lũ lịch sử

Theo bản tin ngày 20/11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua (từ 11h ngày 19 đến 11h ngày 20/11) khu vực tiếp tục hứng mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo 32 xã, phường có nguy cơ ngập sâu, độ sâu từ 1 đến 2,5m, có nơi trũng thấp có thể vượt 3,5m.

Các xã, phường trên địa bàn tỉnh có nguy cơ ngập lụt, gồm Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc; Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang; Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh…

Clip ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hoà (Nguồn: Thông tin phòng chống thiên tai)

Phạm vi ngập lụt có khả năng tiếp tục lan rộng và diễn biến nghiêm trọng trong chiều và đêm 20/11. Độ sâu ngập dự báo từ 1–2,5m, riêng các khu vực trũng, thấp có thể ngập sâu trên 3,5m.

Sang đến ngày ngập lụt nghiêm trọng thứ hai, tình thế của hàng nghìn hộ dân bị cô lập càng thêm tuyệt vọng. Nhiều gia đình đã kiệt quệ sau nhiều giờ liền chống chọi trong cái lạnh cắt da, không điện, không nước sạch, không lương thực. Người già, trẻ nhỏ càng kiệt sức vì mắc kẹt quá lâu.

Mạng xã hội vẫn tiếp tục ngập tràn những lời kêu cứu dồn dập từ khắp các xã, phường: những dòng tin nhắn ngắn ngủi, gấp gáp, liên tục lặp lại hai chữ “cứu với”, gửi đi trong hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ đọc được và kịp thời tìm đến.

Những lời cầu cứu xuất hiện khắp mạng xã hội, hội nhóm

“Vĩnh Ngọc, phường Tây Nha Trang, khu vực bờ kè sông Cái, Lúc 2h nước sắp lên tầng 2, đến 4h thì mất liên lạc. Nhà có 3 trẻ em và 4 người lớn. Nhà xây kín không thể lên mái được, không có lương thực và nước uống, cầu xin giúp với.”

“Em cần cứu người già 80 tuổi và 3 cháu nhỏ. Hiện hai ngày rồi mà không gọi được ai hết. Xin mọi người giúp em với.”

“Nhiều nhà không có gác để trú, không có đồ ăn hay nước uống. Khu vực có nhiều trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Có đơn vị cứu trợ nào giúp em với ạ.”

“Hiện 2 bé bất tỉnh rồi, cứu với ạ. Hiện tại nhà em có 3 bé nhỏ xíu, 2 người lớn. Nước dâng ngày càng cao, không thể di chuyển được. Có đơn vị cứu hộ nào gần cứu với ạ.”

Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp cho tỉnh Khánh Hòa 2.000 tấn gạo; tỉnh Gia Lai 2.000 tấn gạo để kịp thời hỗ trợ Nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Trong đợt mưa lũ, sạt lở tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến thời điểm hiện tại đã có 46 người chết, mất tích. Trong đó 36 người chết ở các địa phương: Huế (2), Đà Nẵng (1), Gia Lai (3), Đắk Lắk (16), Khánh Hòa (14); 10 người mất tích ở: Quảng Trị (1), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (4), Lâm Đồng (1).

Về tài sản có 146 ngôi nhà bị hư hỏng, 52.056 nhà ngập: Quảng Trị (99), Huế (635), Đà Nẵng (184), Gia Lai (19.200), Đắk Lắk (22.938), Khánh Hòa (9.000).

Ngoài ra có hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, rau màu và hơn 2.100 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị hư hỏng; Gần 40.000 con gia súc, gia giầm chết, bị cuốn trôi; 88 ha nuôi tôm hùm chịu thiệt hại (Khánh Hòa).