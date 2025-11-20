Nước lũ nhấn chìm trạm bơm, Nha Trang tạm dừng cấp nước diện rộng

Tối 20/11, ông Nguyễn Văn Đàm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết, từ 7h sáng cùng ngày, đơn vị đã buộc phải tạm dừng cung cấp nước cho toàn bộ các khu vực phường Nha Trang , Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và vùng lân cận do mực nước lũ sông Cái dâng quá nhanh.

Nước lũ tràn về nhấn chìm 2 nhà máy nước.

Theo ông Đàm, trong vòng 12 giờ qua, mực nước sông Cái Nha Trang tăng đột biến. Ghi nhận tại trạm thủy văn Đồng Trăng vào lúc 3h sáng 20/11, mực nước đạt 12,95m, vượt mức báo động 3 tới 1,95m.

Nước lũ dâng cao đã khiến toàn bộ trạm bơm của hai nhà máy nước Võ Cạnh và Xuân Phong bị ngập sâu. Toàn bộ hệ thống tủ điện, máy phát và thiết bị kỹ thuật đều chìm trong nước, không thể vận hành. Đáng chú ý, hiện có hơn 10 nhân viên đang bị cô lập tại khu vực hai nhà máy.

Trong sáng cùng ngày, công ty đã liên hệ lực lượng cứu hộ để tiếp tế lương thực và theo dõi tình hình sức khỏe của các nhân viên. Tuy nhiên, do nước lũ chảy xiết , ca nô cứu hộ không thể tiếp cận. Việc tiếp cận các trạm bơm sẽ được thực hiện trở lại khi mực nước rút xuống và điều kiện an toàn được bảo đảm.

Lãnh đạo Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị, sẵn sàng triển khai khắc phục ngay sau khi nước rút. Nguồn nước sinh hoạt sẽ được cấp trở lại ngay khi các trạm bơm được khôi phục và vận hành ổn định.

Công ty cũng khuyến cáo người dân, trong thời gian đầu sau khi cấp nước trở lại, nước có thể bị đục, cần xả bỏ nước đầu nguồn trước khi sử dụng để bảo đảm an toàn.