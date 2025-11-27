Đôi nam nữ nghiện ngập rủ nhau đi trộm xe mô tô

Ngày 26/11, Công an xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 25/11, Công an xã Thu Bồn tiếp nhận tin báo của một nạn nhân trú trên địa bàn xã về việc bị kẻ gian lấy trộm xe mô tô trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Hai đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Công an xã Thu Bồn đã làm rõ hai người liên quan đến vụ việc gồm Mai Xuân Hải (SN 1993, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng; đối tượng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”) và Phan Thị Diễm (SN 1990, trú xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng; đối tượng có một tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy"). Hai đối tượng đang sinh sống cùng nhau tại thôn Phú Bình, xã Phú Thuận.

Qua đấu tranh, Diễm và Hải thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản nói trên. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy. Tang vật bị thu giữ gồm 2 xe mô tô và nhiều vật dụng liên quan khác.

Cách đây không lâu, Công an phường Hội An, TP Đà Nẵng, bắt giữ người phụ nữ trộm cắp xe mô tô.

Theo đó, ngày 8/11, Công an phường Hội An tiếp nhận tin báo của anh V.V.M. (SN 1985, trú xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) về việc bị mất một xe mô tô trị giá khoảng 61 triệu đồng. Chiếc xe bị mất trộm khi đang đậu trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt (phường Hội An).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 3 giờ đồng hồ, Công an phường Hội An xác định và bắt giữ Nguyễn Thị Thuận (SN 1983, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe mô tô nói trên.