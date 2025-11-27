Tin bão số 15 mới nhất: Giật cấp 15, "đi lòng vòng" trên biển và đảo hướng bất thường

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 13h chiều nay (27/11), vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển sang hướng Tây Tây Nam, tốc độ còn khoảng 5km/h. Đến 13h ngày mai (28/11), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Bắc. Cường độ bão lúc này vẫn duy trì cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 15 lúc 13h chiều nay - Ảnh: NCHMF

Trong 24 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ dịch chuyển gần như không đáng kể, chỉ 3-5km/h. Đến 13h ngày 29/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Lúc này, không khí lạnh đã xâm nhập mạnh nên cường độ của bão bắt đầu xu hướng suy yếu, còn cấp 11, giật cấp 14.

24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng và tốc độ "nhúc nhích" trên, cường độ giảm tiếp còn cấp 10, giật cấp 13. Đến 13h ngày 30/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ 3-5km/h, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Chia sẻ với báo Thanh niên, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau khi đi vào Biển Đông, nhân tố chính chi phối quỹ đạo bão số 15 là áp cao cận nhiệt đới ở vùng biển phía đông Philippines nên di chuyển ổn định theo hướng tây.

Nhưng sau đó, áp cao cận nhiệt đới này bắt đầu suy yếu, yếu tố dẫn đường cho bão số 15 sẽ yếu đi. Ngoài ra, bão càng đi về phía tây thì càng xa và không còn chịu sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới nữa, có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng và ngày 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.