Quá trình truy bắt 2 đối tượng giết người phụ nữ buôn đồng nát

Khẩn trương truy vết kẻ giết người man rợ

Ngay khi nhận được thông tin xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người cướp của tại khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh tối ngày 2/8, nạn nhân là bà B. - một người buôn bán đồng nát, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Bùi Duy Hưng khẩn trương giao nhiệm vụ cho Phó Giám đốc Nguyễn Văn Huệ, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra xuống trực tiếp tại hiện trường vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh gồm Phòng Cảnh sát hình sự là chủ công phối hợp với công an huyện Tiên Du, công an TP Từ Sơn đã nhanh chóng bóc tách, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để khoanh vùng rà soát đối tượng gây án.

Camera ghi lại hình ảnh 2 đối tượng giết người cướp của tại phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, Bắc Ninh

Lực lượng chức năng nhận định, ngay sau khi gây án xong, 2 đối tượng giết người cướp của được xác định là Lê Hữu Hiệu và Vàng Văn Nghị đã đi mua quần áo tại chợ Đại Thượng, hòng đánh lừa các mũi trinh sát.

Tiếp tục, 2 đối tượng này đã bàn bạc với nhau bắt xe ôm tại khu vực Đồng Xép, xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) di chuyển lên Lai Châu bằng xe khách để dễ dàng lẩn trốn sự truy vết của lực lượng chức năng.

Các mũi trinh sát của Công an tỉnh Bắc Ninh đã không quản ngại khó khăn “ngày là đêm, đêm là ngày” để nhanh chóng truy vết hai kẻ thủ ác. Ngay sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Ninh đã nhận được thông tin 2 đối tượng Hiệu và Nghị đang lẩn trốn lên thành phố Lai Châu và trú tại nhà nghỉ tổ 26 phường Đông Phong (Lai Châu), để bắt xe quay lại Hà Nội nhằm di chuyển vào khu vực Tây Nguyên, trốn sang nước ngoài.

Nhanh chóng, lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đột kích bất ngờ vào nhà nghỉ nơi 2 kẻ giết người cướp của đang lẩn trốn, hòng tẩu thoát sự truy vết gắt gao của lực lượng chức năng.

Hình ảnh ghi lại 2 đối tượng mua quần áo tại chợ Đại Thượng

Không quản ngại khó khăn, thử thách và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của quần chúng nhân dân và các đơn vị, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng phá thành công chuyên án đặc biệt nghiêm trọng.

Lời khai của 2 kẻ thủ ác

Tại cơ quan Công an, hai kẻ giết người cướp của điềm nhiên đến rợn người khai nhận toàn bộ quá trình gây án.

Do cần tiền mua điện thoại di động và tiêu xài cá nhân nên Hoàng Văn Thanh ( SN 20/09/2006) trú tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và Lê Hữu Hiệu ( SN 31/10/2006), trú tại thông Xuân Nghi, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội rủ nhau đi cướp tài sản.

Sau nhiều giờ theo dõi nhà bà B, khoảng 19h ngày 2/8, Hiệu và Nghị phát hiện nạn nhân ở nhà một mình. Hai đối tượng đã chuẩn bị 1 bao tải phế liệu giả, vờ bán cho nạn nhân, rồi dùng dao khống chế, thay nhau đâm nạn nhân liên tục đến khi tử vong. Sau đó kéo xác nạn nhân vào trong nhà, lục soát lấy đi 14 triệu đồng, hơn 7 chỉ vàng.

Chiếc xe chúng thuê để di chuyển qua cầu Đồng Xép (Tiên Du, Bắc Ninh) Số tài sản cướp được, 2 đối tượng chi tiêu cá nhân và trốn lên Lai Châu ngay trong đêm. Chúng bàn nhau tiếp tục đi các tỉnh phía nam thì bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh đã thu giữ tang vật vụ án và ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Hiệu và Vàng Văn Nghị về tội giết người, cướp tài sản.

Việc nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh.