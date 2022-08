Tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ cảnh sát chữa cháy hy sinh: Dòng người lặng lẽ nối dài hướng về nhà tang lễ

Chiều 5/8, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân cho Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.



Lễ tang diễn ra từ 13h - 17h tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng ( TP Hà Nội).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến viếng, chia buồn.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cấp bách phục vụ quốc phòng, an ninh của 3 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC Công an TP.Hà Nội, ngày 2-8, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng Huân chương chiến công Hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 928/QĐ-Ttg cấp bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các Quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 đồng chí: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đúng 13h, Đảng ủy - ban giám đốc Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân (Ảnh: Phương Thảo)





Nghi thức phủ Quốc kỳ lên linh cữu các liệt sĩ được tiến hành trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (Ảnh: Phương Thảo)





Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương chiến công hạng Nhất, Bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân của 3 liệt sĩ (Ảnh: Đinh Huy)

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ, thân nhân 3 liệt sĩ, đồng đội đồng chí, các đoàn đại biểu cùng người dân đến viếng, chia buồn (Ảnh: Đinh Huy)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, vào viếng 3 liệt sĩ (Ảnh: Đinh Huy)

Đại tướng Tô Lâm viết trong sổ tang, "Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân sẵn sàng chiến đấu, không lui bước trước mọi hiểm nguy... Tổ quốc ghi công và nhân dân mãi mãi ghi tạc hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của các đồng chí". (Ảnh: Đinh Huy)

Ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội - tại lễ viếng

Đến dự lễ tang 3 liệt sĩ, còn có các Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an Hà Nội, các đơn vị, gia đình, người thân, đồng đội của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (Ảnh: Đinh Huy)





Đồng đội đến tiễn các anh đoạn đường cuối... (Ảnh: Đinh Huy)

Đồng đội của 3 liệt sĩ trong lực lượng PCCC&CNCH đến tiễn biệt (Ảnh: Đinh Huy)

Đồng đội nghẹn ngào, đứng nghiêm trang chào từ biệt các anh lần cuối... (Ảnh: Phương Thảo)

Đông đảo các đoàn đại biểu, đồng đội, đồng chí, người dân đến viếng 3 liệt sĩ (Ảnh: Đinh Huy)

Những nén nhang thơm của người thân, bạn bè, người dân gửi đến các liệt sĩ trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn (Ảnh: Đinh Huy)

Dòng người nối dài bên trong nhà tang lễ chào tiễn biệt 3 CBCS Cảnh sát PCCC hy sinh khi dập lửa cứu người (Ảnh: Đinh Huy)

Những cái ôm siết chặt để chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình các chiến sĩ PCCC đã dũng cảm hy sinh khi chiến đấu với giặc lửa (Ảnh: Đinh Huy)

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, người thân, bạn bè, đồng đội của 3 chiến sĩ nối hàng dài lần lượt vào viếng (Ảnh: Phạm Hiếu)

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân,... của các liệt sĩ đến tiễn biệt các anh (Ảnh: Phạm Hiếu)

