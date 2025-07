Quét mã QR theo hướng dẫn từ số điện thoại 090.622.1709, người đàn ông kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị trừ hơn 13 triệu

Theo Báo Đà Nẵng, anh C., chiều ngày 6/7/2025, anh nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0906221709 xưng là nhân viên điện lực, hỏi anh đã đóng tiền điện tháng 6/2025 chưa mà họ kiểm tra trên hệ thống thấy báo nợ tiền điện. Anh C thật thà trả lời là chưa đóng nên đối tượng giả danh nhân viên điện lực hướng dẫn anh thanh toán qua mạng bằng cách quét mã QR. "Thanh toán qua mạng thì tôi cũng hay sử dụng, lần trước tôi thanh toán tiền cước internet, thao tác bị sai nên tiền cũng được trả về tài khoản. Nên lần này họ đề nghị thanh toán tiền điện bằng cách quét mã QR, tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Tôi nghe phía bên kia ồn ào, hỏi thì họ nói sau sáp nhập có nhiều người chưa thanh toán tiền điện như tôi nên đến trụ sở để xử lý", anh C. chia sẻ.



Sau khi trao đổi qua điện thoại, đối tượng có tên zalo là Trần Mỹ Anh nhắn tin qua zalo cho anh C. giới thiệu là nhân viên kỹ thuật điện lực, sẽ hỗ trợ anh C. thanh toán tiền điện tháng 6/2025 bằng cách quét mã QR. Anh C. làm theo hướng dẫn, quét mã QR giả mạo ngành điện, lập tức tài khoản bị trừ 454.313 đồng với nội dung "thanh toán hóa đơn tiền điện mã khách hàng PP03000… Liền sau đó, tài khoản anh C. "bốc hơi" tiếp số tiền 12.898.853 đồng. Thấy tài khoản bị trừ quá nhiều tiền, anh C liên lạc lại thì đối tượng nói anh sáng mai (tức ngày 7/7/2025) đến 35 Phan Đình Phùng (TP. Đà Nẵng) để hoàn lại tiền. "Sau đó, tôi gọi vào số điện thoại 0906221709 và cả zalo Trần Mỹ Anh đều không liên lạc được. Lúc này tôi mới hoảng loạn và nhận ra là mình đã bị lừa", anh C. nói.

Nhẩm tính, tổng số tiền mà kẻ gian đã lừa đảo của anh C. là hơn 13,3 triệu đồng. Anh C. cho biết, anh làm nghề sửa xe nhưng mấy tháng nay bị đau mắt phải điều trị nên tạm dừng công việc; bị mất số tiền lớn khiến 2 vợ chồng anh buồn rầu, lo lắng, suốt đêm không thể nào ngủ được.

Mã QR giả mạo mà đối tượng lừa đảo đề nghị anh C. thanh toán tiền điện.

Thời gian qua, lợi dụng việc sáp nhập, tái cơ cấu các công ty điện lực địa phương, các đối tượng lừa đảo đã "giăng bẫy" người dân với nhiều chiêu trò, thủ đoạn. Phổ biến nhất là các tin nhắn, cuộc gọi giả danh nhân viên ngành điện, đề nghị khách hàng phải cập nhật thông tin hoặc thanh toán tiền điện do hệ thống thay đổi sau sáp nhập.

Hiện nay, các hình thức lừa đảo đang ngày càng được tổ chức bài bản, thậm chí có cả giọng nói bằng AI, hình ảnh giả mạo trang phục nhân viên điện lực và các website giả danh ngành điện rất tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân, đồng thời đánh cắp thông tin cá nhân để sử dụng cho các mục đích xấu khác như vay tín chấp, mở tài khoản ảo hoặc để tiếp tục lừa đảo…

Trước thực trạng trên, PC Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc số CCCD qua điện thoại, tin nhắn hay bất kỳ đường link lạ nào. Trong trường hợp nghi ngờ lừa đảo, người dân nên gọi ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng 19001909 để được xác minh và hỗ trợ xử lý kịp thời.

Hiện nay, mọi hình thức thu tiền điện đều được thực hiện qua các kênh đối tác thanh toán chính thống như ngân hàng, ví điện tử Momo, VNPT Money, Viettel Money... Đặc biệt, PC Đà Nẵng không bao giờ gửi tin nhắn, gọi điện yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán vào tài khoản cá nhân. Do vậy, người dân cần phải nâng cao cảnh giác, liên tục cập nhật kiến thức để tự bảo vệ bản thân và gia đình trước các hành vi, thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường…