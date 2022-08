Khoảnh khắc xúc động: 3 chiến sĩ PCCC "về thăm nhà" lần cuối, đồng đội và người dân xếp hàng dài bên đường chào tiễn biệt

Hôm nay 5/8, Đảng ủy Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể tang lễ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân đối với 3 liệt sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy. Ngay từ sáng, rất đông người thân, đồng đội của ba chiến sỹ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã đến viếng, tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Clip: Tang lễ 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Hôm nay (ngày 5/8), tang lễ của 3 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát hy sinh trong vụ cháy quán karaoke tại Quan Hoa (Cầu Giấy) được Công an TP Hà Nội tổ chức theo nghi thức lực lượng Công an Nhân dân tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) (Ảnh: Đinh Huy)

Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 7h00 tại nhà tang lễ Bệnh viện 198, rất đông người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã có mặt tại đây để tổ chức lễ khâm liệm cho 3 liệt sĩ Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (Ảnh: Đinh Huy, Hoàng Hải)

Trước sự mất mát to lớn, người thân của các chiến sỹ òa khóc khi nhìn thấy di ảnh và linh cữu của 3 liệt sĩ

Nhiều người tóc bạc tiễn đưa người tóc còn xanh (Ảnh: Đinh Huy)

Con liệt sĩ Đặng Anh Quân trước di ảnh của cha (Ảnh: Đinh Huy, Hoàng Hải)

Các đồng đội cũng đến tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Đinh Huy, Hoàng Hải)

Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Giám đốc Công an TP Hà Nội. (Ảnh: Đinh Huy)

(Ảnh: Đinh Huy, Hoàng Hải)

Di ảnh của các liệt sĩ được đưa ra khỏi nhà tang lễ (Ảnh: Đinh Huy)

Thi hài 3 liệt sĩ sẽ được đưa từ nhà tang lễ Bệnh viện 198 qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). (Ảnh: Đinh Huy, Hoàng Hải)

Ngay từ sớm, hàng trăm chiến sỹ, học viên HV An ninh Nhân dân đứng bên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) tiễn biệt chiến sỹ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ về với đất mẹ khiến nhiều người tiếc thương rơi lệ.



Ảnh Xuân Hoàng

Hình ảnh các học viên đứng bên đường nghiêm trang tiễn biệt người chiến sĩ anh dũng đã chạm đến trái tim của nhiều người. Đó không chỉ là lời chào từ biệt mà còn như một lời hứa hẹn, sẽ tiếp bước các anh thực hiện tiếp sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân và đất nước.



Có lẽ với Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - chuyến về nhà với gia đình này dài hơn tất thảy những lần trước đó. Bên các anh giờ đây không chỉ có gia đình mà còn có cả những đồng đội, những người hàng xóm thân thuộc, cả những người xa lạ muốn tiễn các anh đoạn đường cuối để bày tỏ sự tri ân trước hành động cao cả của những người anh hùng.

Người thân, đồng đội nghẹn ngào tiễn đưa 3 liệt sĩ phòng cháy chữa cháy (Clip: K.)

Di ảnh Thượng tá Đặng Anh Quân được đưa về thăm gia đình lần cuối trong sự tiếc thương vô hạn của người thân và đồng đội, hàng xóm và cả những người không quen biết (Ảnh: Phương Thảo)

Khoảnh khắc đồng đội đứng trang nghiêm chào tiễn biệt Thượng tá Đặng Anh Quân khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Phương Thảo)

Sau trận đánh cuối cùng với giặc lửa vào chiều ngày 1/8, giờ đây anh Quân đã được về với gia đình, trong sự yêu thương của những người thân thiết (Ảnh: Phương Thảo)

Sự ra đi của các anh khiến tất cả những người ở lại đều vô cùng xót xa (Ảnh: Phương Thảo)

(Ảnh: Phương Thảo)

Hơn 9h sáng 5/8, chiếc xe chở di ảnh Thượng úy Đỗ Đức Việt cũng đã về đến nhà riêng ở Hà Đông (Ảnh: Phạm Hiếu)

Hai bên đường dẫn vào nhà của Thượng uý Việt có rất đông đồng đội, người dân đứng chờ để tiễn biệt anh = (Ảnh: Phạm Hiếu)

(Ảnh: Phạm Hiếu)

(Ảnh: Xuân Hoàng)

Đón Việt hôm nay là cha mẹ, anh chị em, bạn bè... - những người sẽ mang trong mình một vết thương rất khó để nguôi ngoai (Ảnh: Phạm Hiếu)

Những giọt nước mắt, những nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Việt ra đi khi còn quá trẻ, anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho đất nước... (Ảnh: Phạm Hiếu)

Hơn 9h ngày 5/8, đoàn xe đưa linh cữu liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc di chuyển từ Bệnh viện 198 qua nhà riêng, sau đó về nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Ảnh: Đinh Huy)

Một chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đường đứng trang nghiêm, tiễn biệt đồng đội khi đoàn xe di chuyển qua (Ảnh: Đinh Huy)

(Ảnh: Đinh Huy)

Di ảnh liệt sĩ Phúc được đưa lên nhà riêng trước sự tiếc thương của hàng trăm người dân địa phương, có người đã bật khóc trước sự hy sinh của người lính (Ảnh: Đinh Huy)

Những chiến sĩ PCCC cũng đứng trang nghiêm tiễn biệt người đồng đội đã anh dũng hy sinh (Ảnh: Đinh Huy)

Hàng trăm người dân và đồng đội của Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã có mặt từ sớm tại khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội để chào tiễn biệt người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh anh dũng. (Ảnh: Đinh Huy)

Trước sự ra đi đột ngột của các anh, những người ở lại sẽ rất khó để vơi đi nỗi đau. Nhưng chắc chắn, sự ra đi anh dũng đó sẽ tiếp thêm động lực để những người ở lại mạnh mẽ hơn. (Ảnh: Đinh Huy)

Thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức lễ tang Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc như sau: Từ 7h đến 9h sáng 5/8 tại Bệnh viện 198 (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội): Đưa thi hài 3 liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Từ 13h đến 17h cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu. Công an Hà Nội cho biết thêm, lúc 17h cùng ngày lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

