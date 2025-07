Tạm giữ hình sự đối tượng điều khiển xe máy tông chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Theo cơ quan chức năng, Mùa A Hảo chính là đối tượng điều khiển xe máy tông vào Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu hy sinh.

Trước đó, chiều ngày 28/6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Mường So (tỉnh Lai Châu), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện hai phương tiện xe máy có dấu hiệu vi phạm pháp luật giao thông.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đồng chí Hà Văn Minh đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Đối tượng Mùa A Hảo

Tuy nhiên, các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh, liều lĩnh tăng ga, một đối tượng đã manh động đâm thẳng xe vào người đồng chí Hà Văn Minh rồi bỏ chạy. Cú đâm mạnh khiến đồng chí bị thương rất nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồng đội đã khẩn trương đưa đồng chí Hà Văn Minh đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Minh đã từ trần vào hồi 8h03 ngày 02/7.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng của đồng chí, ngày 2/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 456/QĐ-BCA truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Hà Văn Minh.

Đồng thời, Công an tỉnh Lai Châu đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Công an trình Chủ tịch nước xem xét, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với đồng chí Hà Văn Minh.