Bắt giữ gã đàn ông 2 lần lên kế hoạch giết bác ruột

Khoảng 1h ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc: Vào hồi 21h ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Hiển (SN 1955, trú tại thôn Nguộn, xã Liên Chung, huyện Tân Yên) phát hiện tại cửa nhà tắm có 01 thanh kim loại được nối dây điện từ ổ cắm. Ngoài ra trước đó vào khoảng đầu tháng 6/2022, bà Hiển cũng bị người khác đầu độc bằng thuốc chuột và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Nghi ngờ có người muốn sát hại mình nên bà Hiển đến trình báo cơ quan Công an.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh. Cơ quan nhanh chóng đấu tranh và vận động đối tượng Nguyễn Văn Bàn (SN 1992, cùng trú tại địa chỉ trên - là cháu ruột của bà Hiển) ra đầu thú về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Văn Bàn

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Văn Bàn cùng vợ con được bà Hiển cho ở nhờ từ năm 2020 đến nay. Do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sinh sống, khoảng đầu tháng 6/2022, Nguyễn Văn Bàn đã cho thuốc diệt chuột vào thức ăn để đầu độc bà Hiển. Đến tối 28/7, Bàn tiếp tục dùng dây điện và thanh kim loại đấu nối vào ổ điện phía trong nhà tắm mà bà Hiển hay sử dụng nhằm mục đích khiến bà Hiển bị điện giật khi vào tắm.



Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bàn về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra, làm rõ.