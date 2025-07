Phá đường dây đưa người đi lao động ‘chui’ ở Hàn Quốc

.t1 { text-align: justify; }

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 đối tượng Nguyễn Thị Thoan, Đặng Văn Cảnh và Hoàng Thị An về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo công an, thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây có nhiều đối tượng trú tại một số địa phương trong nước cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài có dấu hiệu tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài nhằm thu lợi bất chính nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Khi biết được anh Trần Văn T. (SN 1975, trú tỉnh Hải Phòng) và chị Nguyễn Thị T. (SN 1993, trú tỉnh Nghệ An) có nhu cầu sang Hàn Quốc để tìm kiếm việc làm, Thoan đã trao đổi, thống nhất với Cảnh và An tổ chức cho họ sang Hàn Quốc làm việc "chui" bằng visa du lịch.

Sau đó, các đối tượng đưa anh Trần Văn T. và chị Nguyễn Thị T. đi du lịch tại Thái Lan nhằm mục đích "tráng hộ chiếu" rồi mới tổ chức đưa sang Hàn Quốc.

Khi sang tới Hàn Quốc, các công dân được bố trí ở lại đảo JeJu, lao động trái phép. Họ được hứa hẹn bố trí việc làm với thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng. Chi phí cho chuyến đi xuất ngoại trái phép khoảng 350 triệu đồng/người, người đi phải cọc trước 50 triệu đồng.

Cuối tháng 10/2024, anh Trần Văn T. và chị Nguyễn Thị T. đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay sang Thái Lan du lịch. 5 ngày sau, hai người nhập cảnh trở về Việt Nam và được làm thủ tục bay sang đảo JeJu (quá cảnh tại Thượng Hải, Trung Quốc).

Chị Nguyễn Thị T. nhập cảnh Hàn Quốc thành công, được các đối tượng đón và sắp xếp công việc làm vườn tại đảo JeJu. Còn anh Trần Văn T. bị lực lượng chức năng Hàn Quốc phát hiện, bắt giữ, trục xuất về Việt Nam.

Từ tài liệu có được, cảnh sát khởi tố nhóm Thoan, Cảnh và An để làm rõ hành vi.