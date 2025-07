Sơn La công bố tình huống khẩn cấp thiên tai

Sạt lở, ách tắc giao thông tại Km 36+230, QL 4G (Sơn La) chiều ngày 2/7- Ảnh: VOV

Mưa lũ từ đầu tháng 7 đến nay đã làm hư hỏng nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại tỉnh này. Mưa lũ đã làm sạt lở taluy dương tại hơn 1.000 vị trí trên 7 tuyến quốc lộ với tổng khối lượng đất đã bị sạt sụt hơn 33 nghìn mét khối đất đá. Các tuyến giao thông nông thôn cũng bị ảnh hưởng với trên 24 nghìn mét khối đất đá sạt xuống nền mặt đường.

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ cử cán bộ giám sát đến hiện trường xác minh khối lượng thiệt hại; đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu bố trí vật tư, máy móc, nhân công để khắc phục ngay các vị trí sạt lở ta luy dương gây tắc đường; xử lý một số vị trí sạt lở ta luy âm nguy hiểm để bảo đảm giao thông thông suốt, không để ách tắc kéo dài.

Trước dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50–150mm, có nơi trên 150mm. nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng phương án xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp khi xảy ra sự cố thiên tai.

Cùng với đó là duy trì cảnh báo, lập chốt trực, tổ chức phân luồng giao thông, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; bố trí nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư dự phòng tại các vị trí hư hỏng để khắc phục trong thời gian sớm nhất; khơi thông cống, rãnh thoát nước, vá ổ gà, xử lý các vị trí có nguy cơ ngập úng, mất an toàn; tổng hợp, kiểm tra, đánh giá thiệt hại, đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp và tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trong mọi tình huống.